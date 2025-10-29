Jind News : जर्जर रोहतक रोड की हालत से कारोबारी परेशान

धूल के रूप में लोगों की सांसों में घूल रहा जहर, खंडहर रोहतक रोड पर हो नियमित पानी के छिडकाव की मांग

Jind News (आज समाज) जींद। रोहतक रोड पर लोगों की सांसों में धूल रूपी जहर घूल रहा है। वाहनों पर धूल जम गई है लेकिन संबंधित विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं खुल पा रही है। मामला खंडहर में तबदील हो चुके रोहतक रोड का है। यहां पर रेत का गुब्बार बना हुआ है। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने डीसी से मांग की है कि यहां पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए।

गोयल ने आमजन को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए बदहाल रोहतक रोड पर तुरंत प्रभाव से राहत के कदम उठाया जाए। जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होताए तब तक नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए ताकि धूल की समस्या से अस्थायी राहत मिल सके। साथ ही छोटे बड़े सभी गड्ढों को भरवाने का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम हो सके।

धूल का अत्यधिक स्तर लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गया

गोयल ने कहा कि इस सड़क की हालत बेहद खराब है। जगह-जगह सैकडों गहरे गड्ढे बन चुके हैं और धूल का अत्यधिक स्तर लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। इस वजह से न केवल रोजाना सड़क से गुजरने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है बल्कि आसपास के दुकानदारों और निवासियों को भी सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोयल ने जींद के डीसी से मांग की है कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए ताकि धूल की समस्या से अस्थायी राहत मिल सके।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी गड्ढों को भरवाने का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम हो सकें। गोयल ने कहा कि दो किलोमीटर लंबी यह सड़क जींद शहर को बाहरी क्षेत्रों से जोडऩे वाला महत्वपूर्ण मार्ग है और इस पर रोजाना हजारों वाहन चलते हैं। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करवाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन शीघ्र कदम नहीं उठाता तो लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।

रोहतक रोड पर स्कूटी सवार युवती हुई घायल

रोहतक रोड की खस्ताहाल स्थिति लोगों की जान पर बन आई है। पूरी तरह से खंडहर हो चुकी इस सड़क पर रोजाना हादसे हो रहे हैं। बीते दिनों स्टेट बैक आफ इंडिया के पास एक स्कूटी सवार युवती खंडहर सड़क की वजह से ट्रक की चपेट में आ गई। इस हादसे में युवती बुरी तरह घायल हुई। इस प्रकार के अनेकों हादसे सामने आ चुके हैं लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोए हुए है।

