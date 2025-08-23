Jind News : बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह का हृदय गति रुकने से हुआ निधन

पैतृक गांव उझाना में सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

गुजरात के दांतीवाड़ा में तैनात थे शमशेर सिंह

Jind News (आज समाज) जींद। गुजरात के दांतीवाड़ा में बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात उझाना गांव निवासी शमशेर सिंह का अचानक हृदय गति रूकने से निधन हो गया। वे 55 वर्ष के थे। शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव उझाना में शमशेर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। शमशेर सिंह ने 1990 में बीएसएफ ज्वाइन की थी और इस समय 22 बटालियन बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे।

नम आंखों के साथ शमशेर सिंह को दी अंतिम विदाई

गत दिवस शमशेर सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। बीएसएफ की टुकड़ी इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में शमशेर सिंह का शव लेकर शनिवार को यहां पहुंची। यहां बीएसएफ की टुकड़ी ने शमशेर सिंह को सलामी दी। गढ़ी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गांव के सैंकड़ों लोग शमशेर सिंह की अंतिम संस्कार यात्रा में शामिल हुए और नम आंखों के साथ शमशेर सिंह को अंतिम विदाई दी।

यह भी पढ़े : Traffic police Challan : यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालो के खिलाफ शुरू किया अभियान