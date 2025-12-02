Jind News : साधारण किसान परिवार में पैदा डॉ. संगीता ने रचा इतिहास

पौलेंड के लिए रवाना होते हुए डॉ. संगीता ढुल।
  • पोंकरीखेड़ी की बेटी को पौलेंड में मिला वैज्ञानिक पद

Jind News, आज समाज , जींद। गांव पोंकरीखेड़ी निवासी किसान रामराजी ढुल की बेटी डा. संगीता ढुल को पौलेंड में वैज्ञानिक का पद मिला है। रामराजी ढुल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। गांव के सरपंच राजकुमार ढुल ने भी संगीता और उसके परिवार को बधाई दी है। नौगामा खाप प्रधान चौधरी सुरेश बहबलपुर तथा कंडेला खाप प्रधान चौधरी ओमप्रकाश ने खाप में लड़कियों की शिक्षा को बढावा देने के लिए डॉ. संगीता ढुल को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने की बात कही और परिवार तथा गांव को बधाई दी।

डॉ. संगीता ने अपनी उपलब्धि से गांव के साथ-साथ खाप और देश का नाम रोशन किया है। हाल ही में कुछ दिनों पहले ही संगीता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से फिजिक्स में पीएचडी करके डाक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। उन्होंने अपनी मेहनत से यह साबित करके दिखाया कि एक साधारण किसान की बेटी भी अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर वो मुकाम हासिल कर सकती है।

पढ़ाई की शुरुआत गांव के साधारण स्कूल से की

भले ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत गांव के साधारण से स्कूल से की हो। उस समय कोई सोच भी नही सकता था कि भविष्य में यही लड़की विदेशों तक में नाम रोशन करेगी। पिछले साल अप्रैल के महीने में पीएचडी के दौरान डॉ. संगीता ढुल इटली में आयोजित वल्र्ड कान्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं।

अंतरराष्ट्रीय ढुल खाप ने कैथल में आयोजित ढुल सम्मेलन में संगीता ढुल को शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को विशेषकर लड़कियों के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए खाप रत्न से भी नवाजा गया था। ढुल खाप प्रधान चौधरी हरपाल ढुल ने कहा कि अगर आपके हौंसलें बुलंद हों तो आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं और इस लड़की ने ये साबित करके दिखाया है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है।

