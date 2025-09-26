Jind News : गायब युवक का शव बरामद, सवा माह पहले ही कर दी गई थी हत्या

शव जंगल से हुआ बरामद, आरोपित पांच दिन के रिमांड पर

लव ट्रायंगल बनने के चलते कि गई गला घोंट कर हत्या, मृतक तथा आरोपित आपस मे मिले थे उसी दिन पहली बार

Jind News (आज समाज) जींद। गांव करेला से लगभग सवा माह पहले गायब युवक सुमित का शव बरामद हुआ है। युवक की हत्या लव ट्रायंगल के चलते गला घोंट कर की गई थी। आरोपित को संदेह था कि दोनों की कामन महिला दोस्त के अलावा उसकी आरोपित की भाभी से भी अवैध संबंध है। आरोपित पूर्व में अपनी बहन की भी हत्या कर चुका है। जिसमें उसे सजा हो चुकी है और हाईकोर्ट से जमानत पर आया था। जुलाना थाना पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत से पांच दिन के रिमांड पर लिया है।

गौरतलब है कि गांव करेला निवासी सुमित 26 गत 14 अगस्त को गांव समर गोपालपुर रोहतक में फैक्टरी में काम के लिए निकला था। जिसके बाद वह वापस नही लौटा। जिस पर सुमित की पत्नी मुकेश की शिकायत पर जुलाना थाना पुलिस ने 15 अगस्त को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। पुलिस छानबीन में सामने आया कि मृतक सुमित के फैक्टरी में काम करने वाली सोनिया से संबंध थे। सोनिया तथा सुमित के साथ उसी फैक्टरी में आरोपित मोनू की भाभी भी काम करती थी।

जिसकी मृतक तथा सोनिया के गहरी दोस्ती थी। मृतक सुमित गत 14 अगस्त को पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन सोनिया से मिलने गया था। जहां पर आरोपित मोनू की भाभी भी थी। उस दौरान मौनू भी वहां पर मौजूद था। उसी दौरान सुमित भी वहा पहुंच गया। जहां पर मृतक तथा आरोपित मे पहली बार जान पहचान हुई।

कोई सुराग न मिलने पर मुकद्मे की जांच सीआईए जुलाना को सौंप दी गई

शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि गत 15 अगस्त को गांव करेला निवासी मुकेश ने जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पति सुमित गायब है। जिस पर जुलाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सुमित की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस लगातार प्रयासरत थी लेकिन कोई सुराग न मिलने पर मुकद्मे की जांच सीआईए जुलाना को सौंप दी गई। जांच के दौरान 25 सितंबर को पुलिस ने मोनु वासी समरगोपालपुर जिला रोहतक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। गहन पूछताछ में आरोपित ने खुलासा किया कि 14 अगस्त को उसने मृतक सुमित की गला घोंट कर हत्या कर दी थी।

गला घोंट कर हत्या

आरोपित ने बताया कि उसे शक था कि मृतक सुमित और आरोपित मोनू की भाभी के बीच नाजायज संबंध हो सकते हैं। इसी रंजिश के चलते उसने सुमित को पीजीआईएमएस रोहतक से मोटरसाइकिल पर अपने गांव समर गोपालपुर लाकर सुनसान जगह पर शराब पिलाई और फिर गला घोंट कर हत्या कर दी। शव को छिपाने के लिए उसने जंगल में झाडिय़ों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया था।

आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने समरगोपालपुर के जंगल से मृतक का कंकाल बरामद किया है। जिसकी परिजनों द्वारा शिनाख्त की गई। शव को पोस्टमार्टम हेतु पीजीआईएमएस रोहतक भेजा गया और पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों के हवाले कर दिया गया। आरोपित मोनू को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। जिससे मामले में और गहन पूछताछ कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

