Jind News : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर जींद में रक्तदान शिविर

कांग्रेस जिलाध्यक्ष का स्वागत करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता।

Jind News(आज समाज) जींद। कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान रिषिपाल हैबतपुर ने रविवार को पिल्लूखेड़ा के कर्ण महल में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही भाजपा के षडय़ंत्रों के चलते कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी मिली हो लेकिन कांग्रेस इस भूमिका को बड़े ही जिम्मेदारीपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से निभा रही है।

जींद जिले में अढाई सौ से अधिक गांव बाढ़ एवं जलभराव से ग्रस्त

उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से निराश या हताश होने की आवश्यकता नही है। आज समय की मांग है कि कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाएं और जनता के सुख-दुख में भागीदारी निभाएं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अकेले जींद जिले में अढाई सौ से अधिक गांव बाढ़ एवं जलभराव से ग्रस्त हैं। सरकार पोर्टल-पोर्टल का खेल छोड़़ कर पीडि़त किसानों व अन्य नागरिकों को तुरंत प्रभाव से पर्याप्त मुआवजा प्रदान करें।

प्रधान रिषिपाल हैबतपुर ने भी घोषणा की कि कांग्रेस जल्द ही हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत जींद जिले के गांव-गांव में जाकर करेगी ताकि पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत किया जा सके। उन्होंने बताया कि सोमवार 15 सितंबर को जींद में सफीदों रोड पर स्थित गुरु रविदास धर्मशाला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्म दिन पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।

काफी संख्या में युवा कार्यकर्ता बढ़कर करेंगे रक्तदान 

जिसमें काफी संख्या में युवा कार्यकर्ता बढ़कर रक्तदान करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रधान रिषिपाल हैबतपुर का फूलमालाओं, पगड़ी, स्मृति चिन्ह इत्यादि के साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल चौहान, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस सुखबीर, दिनेश जामनी, सारंग शमशेर ढाठरथ, राजू राणा, यशपाल रेढू, अमित कुंडू, सतपाल प्रधान, संजीव, विजय मोर, हरपाल, वरुण खर्ब, संसार देशवाल, जेपी रूहिल, इशाक भट्टी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

