Jind News : भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

Rohit kalra
  • उचाना भाजपा विधायक के घर के बाहर साइन बोर्ड पर लगाया वोट चोर का स्टीकर
  • अभय चौटाला ओर बीरेंद्र सिंह दोनों मिले हुए हैं: देवेंद्र अत्री

Jind News (आज समाज) जींद। अर्बन एस्टेट स्थित उचाना विधायक देवेंद्र अत्री के आवास के बाहर लगे साइन बोर्ड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वोट चोर का स्टीकर लगाए जाने से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। भाजपा विधायक ने कहा कि यह ओछी मानसिकता है। शनिवार देर शाम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जगह-जगह वोट चोर के स्टीकर लगा दिए। इसमें उचाना से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री के अर्बन एस्टेट स्थित निवास के बाहर साइन बोर्ड और फोटो के नीचे भी वोट चोर का स्टीकर लगा दिया।

इसकी वीडियो वायरल हो गई तो कार्यकर्ता खफा हो गए। उचाना विधानसभा समेत जिले भर से भाजपा कार्यकर्ता विधायक के आवास पर पहुंचे और यहां कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वोट चोरी का प्रश्न ही नहीं उठता। सच्चाई यह है कि  कांग्रेस के वोट पिल्ले नहीं हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जनता को भटकाने की कोशिश की लेकिन जनता ने तीसरी बार भाजपा को चुना। वोट चोरी का कोई आधार नहीं है।

कांग्रेस की मानसिकता नीची : देवेंद्र अत्री

वास्तव में विपक्ष के पास वोट ही नहीं बचे। अत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिकता नीची है। वे हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और उनकी माता पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। यह उनकी झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने की पुरानी रणनीति है। उन्होंने दावा किया कि वे एक आम आदमी के बेटे हैं और उचाना की जनता ने उन्हें चुन कर उन विपक्षी नेताओं को सबक सिखाया है, जो विधानसभा को अपनी जागीर समझते थे।

विधायक ने कहा कि जहां भाजपा ने जीत हासिल की वहां वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है लेकिन जहां विपक्ष जीताए वहां वे चुप हैं। यह उनकी साजिश और झूठ की रणनीति को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर व्यक्ति को चुनाव लडऩे का अधिकार है और युवाओं को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। अभय चौटाला के बार-बार दिए गए बयानों का जिक्र करते हुएए जिसमें उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने निर्दलीय प्रत्याशियों को उतार कर बृजेंद्र सिंह को हराने की कोशिश की।

अत्री ने जवाब दिया अभय चौटाला और बीरेंद्र सिंह दोनों मिले हुए हैं। रही बात उनके बयान की तो चुनाव लडऩा सबका अधिकार है। विधायक ने कहा कि जनता ने उन्हें स्पष्ट जनादेश दिया है और विपक्ष की यह हरकत उनकी हताशा को दर्शाती है।   कहा कि यह ओच्छी मानसिकता है। उनके वोट चोरी नहीं हुए बल्कि उनके पल्ले वोट ही नही बचे हैं। ये भ्रामक प्रचार करने में लगे हैं। लोकसभा चुनावों में भी इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया। अब फिर से ये जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़ रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है।

चुनाव लडऩे का हर किसी को अधिकार 

उचाना विधानसभा में उनकी जीत विपक्षियों को हजम नहीं हो रही है। ये बड़े लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझते हैं लेकिन जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया है। कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार को सुपोर्ट करने के सवाल पर देवेंद्र अत्री ने कहा कि चुनाव लडऩे का हर किसी को अधिकार है। उचाना अकेली ऐसी सीट नहीं हैए जहां निर्दलीय का असर देखने को मिलाए कई और भी ऐसी सीट रही हैं।

छात्तर मंडल अध्यक्ष श्रवण मांडी, अलेवा मंडल अध्यक्ष दीपक नंबरदार, उचाना मंडल महामंत्री रमेश राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार से बौखला चुकी है। इसलिए इस तरह वोट चोरी की बात कर रही है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस को कोई वोट देना पंसद नहीं करता है।

 