Jind News : बाइक चोरी करने का आरोपित काबू, पूछताछ जारी

Jind News (आज समाज) जींद। सदर थाना पुलिस ने गांव तलौडा के निकट बाइक चोरी करने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से चोरीशुदा बाइक को बरामद किया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। गांव खेड़ा खेमावती निवासी प्रदीप ने गत 13 सितंबर को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह बाइक पर सवार होकर अपनी रिश्तेदारी में गांव झांज कलां जा रहा था। रास्ते में एक युवक ने उससे लिफ्ट ले ली। गांव तलौडा के निकट शौच करने के लिए रूक गया।

युवक की पहचान गांव सिंध्वीखेड़ा निवासी संजय के रूप हुई

उसी दौरान आरोपित उसकी बाइक लेकर फरार हो गया। सदर थाना पुलिस ने प्रदीप की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था। सदर थाना पुलिस गांव अमरहेड़ी के निकट वाहनो की जांच कर रही थी। उसी दौरान उन्होंने बाइक सवार को रोक कर दस्तावेज मांगे। जो दिखाने में नाकाम रहा।

पुलिस पूछताछ में पकड़़े गए युवक की पहचान गांव सिंध्वीखेड़ा निवासी संजय के रूप में हुई। आरोपित ने स्वीकार किया कि उसने बाइक को गांव तलौडा के निकट चोरी किया था। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

यह भी पढे : Jind News : त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस ने बाजारों में निकाला फ्लैग मार्च