Jind News : विदेशी वस्तुओं के विरोध जींद में निकाली बाइक रैली

देश को विकसित व समृद्ध बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं : कुलदीप पूनिया

Jind News (आज समाज) जींद। गोपाल विद्या मंदिर में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा संगोष्ठी एवं का आयोजन किया गया और स्वदेशी वस्तुओं के लिए शपथ दिलाई गई। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रांत संगठक कुलदीप पूनिया रहे। कुलदीप पूनिया ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी के आह्वान का स्वागत करता है। जहां प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी उत्पादों की खरीद और बिक्री भी राष्ट्र की सच्ची सेवा है। साल 1991 से ही स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी अपनाने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने का काम कर रहा है।

मंच का दृढ़ विश्वास है कि हमारा राष्ट्र स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के आधार पर ही समृद्ध हो सकता है। स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाने के और भी कई उपाय हो सकते हैं। सामान्य रूप से विदेशी वस्तुओं का न्यूनतम उपयोग और चीन तुर्की व अन्य विरोधी देश की वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करना कुछ अपवादों को छोड़ विदेशी विश्वविद्यालय में अध्ययन का बहुत त्यागना स्थानीय उत्पादों का उपयोग और कार्यक्रम को बढ़ावा देना ने केवल मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाने में सहायक हो सकता है बल्कि विकास के विकेंद्रीकृत मॉडल के आधार पर स्थानीय स्तर पर रोजगार आजीविका और लोगों के कल्याण को भी बढ़ावा दे सकता है।

उद्देश्य देश के कोने-कोने में भारत को पुण्य महान बनाने के लिए जागरूकता पैदा करना

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बड़ी संख्या में व्यापारियों और वे निर्माण कंपनियों के संघ और सामाजिक संगठनों के साथ मिल कर 12 जून को स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान की शुरुआत के साथ स्वदेशी आंदोलन को फिर से गति दी गई है। जिसका उद्देश्य देश के कोने-कोने में भारत को पुण्य महान बनाने के लिए जागरूकता पैदा करना है। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई कि सभी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे सभी ने शहर स्वीकार किया कि हम जितना भी 24 के 24 घंटे जो सामान प्रयोग करते हैं। वह सारा का सारा सब देसी उपयोग करेंगे।

इसके बाद जींद शहर में बाइक रैली निकाली गई जोकि गोपाल स्कूल से शुरू होकर जींद के में बाजार सफीदों रोड से होती हुए रानी तालाब के ऊपर यात्रा का समापन हुआ। जिसमें युवा प्रमुख अजय राणा ने अपने विचार रखें । इस अवसर पर मुख्य रूप से विभाग सह संयोजक डा. राजेंद्र गुप्ता, जिला संयोजक संदीप गर्ग, प्रांत युवा प्रमुख अजय राणा, जिला विचार प्रमुख जसवीर, जिला संपर्क प्रमुख वीरेंद्र पिंडारा, डॉ नवीन शर्मा, विभाग युवा प्रमुख सोनू, अनिल डूमरखां, जिला प्रशिक्षक अनिल कुमार, हरिनारायण तंवर, कंडेला खंड सहप्रमुख ललिता, कौशल्या सुशील, रोहन सैनी, प्रतीक, वीर सेन आदि मौजूद रहे।

