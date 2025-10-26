Jind News : जब तक जल सुरक्षित है, तब तक कल सुरक्षित है : नरेंद्र ढांडा

स्वास्थ्य विभाग ने नगूरां गांव में पीने के पानी में क्लोरीन की जांच

Jind News(आज समाज) जींद। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वच्छ पेयजल को लेकर नगूरां जलघर व गांव मेें पीने के पानी में क्लोरीन की जांच की। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र ढांडा ने की। इस दौरान स्वास्थ्य निरीक्षक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगूरां गांव के जलघर तथा गांव में पीने के पानी में क्लोरिन की जांच की।

लोगों को किया जागरूक

जिसमें जलघर व गांव की सप्लाई में क्लोरीन की मात्रा उचित मानक के हिसाब से पाई गई। टीम ने जब तक जल सुरक्षित है, तब तक कल सुरक्षित है नामक स्लोगनों से लोगों को जागरूक किया। इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए स्वास्थ्य निरीक्षक ने कहा कि गंदे व दूषित पानी से दस्त, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिश और पोलियो आदि बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है।

क्लोरिन पानी से हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस व अन्य सूक्ष्म जीवों को मारकर पीने के पानी को कीटाणु रहित करता है। जिससे जलजनित बीमारियों को रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया से उपचारित पानी उपभोक्ता के घर तक सुरक्षित पहुंचता है। जिससे यह पानी पीने योग्य हो जाता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मचारी कुलदीप सिंह, नरेंद्र कुमार के अलावा जलापूर्ति विभाग से संदीप व रामफल उपस्थित थे।

