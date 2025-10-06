Jind News : सभी विभाग आपसी समन्वय और उत्तरदायित्व की भावना से करें कार्य : डीसी

समाधान शिविर में आमजन की समस्याएं सुनते हुए डीसी मोहम्मद इमरान रजा।
Jind News(आज समाज) जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय और उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करें ताकि जन शिकायत निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बन सके। डीसी सोमवार को लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में आमजन की शिकायत सुनने के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।

डीसी ने कहा कि समाधान शिविरों में प्राप्त जन शिकायतों का निपटान पूर्ण पारदर्शिता, संवेदनशीलता और शीघ्रता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की समस्याओं का संतोषजनक समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। शिविर के दौरान सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, परिवार पहचान पत्र में आय संबंधी सुधार, रोजगार, पेंशन स्वीकृति तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं।

संबंधित विभाग को तुरंत कार्यवाही करने के दिए निर्देश 

डीसी ने प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सफीदों के गांव बहादुरपुर से आए ग्रामीणों ने डीसी को अवगत करवाया कि बारिश के चलते सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर जाने से विद्यालय परिसर में आवारा पशुओं का प्रवेश हो रहा है। जिससे विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपायुक्त ने इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार गांव जलालपुरा के राकेश ने निशानदेही करवाने की मांग रखी। जबकि एकता कॉलोनी के विक्रम ने अपने गृहकर में आंशिक छूट और किश्तों में भुगतान की प्रार्थना की।

बीपीएल कार्ड को संशोधित करवाने का अनुरोध

राम कॉलोनी के जपान सिंह ने अपने बीपीएल कार्ड को संशोधित करवाने का अनुरोध किया। वहीं एक अन्य शिकायत में सड़क के पैचवर्क में देरी की बात सामने आने पर उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से देरी का कारण पूछा और तत्काल सुधार कार्य प्रारंभ करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की सभी सड़कों की स्थिति संतोषजनक होनी चाहिए।

इसके लिए संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाधान शिविर के दौरान एसडीएम सत्यवान मान, डीएमसी सुरेंद्र दून, आरटीए सचिव गिरीश कुमार, डीआरओ राजकुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 