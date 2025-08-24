Jind News : अग्रवाल समाज ने जींद में होने वाले भव्य परिचय सम्मेलन को लेकर सीएम से की मुलाकात

मुख्यमंत्री को विस्तार से सम्मेलन की रूपरेखा, उद्देश्यों की दी जानकारी

Jind News (आज समाज) जींद। आगामी सात सितंबर को जींद के अग्रसेन स्कूल में होने वाले उत्तर भारत स्तरीय विवाह योग्य अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन को लेकर अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के शिष्टमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गोयल की अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में मुलाकात की।

इस अवसर पर उनके साथ संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सावर गर्ग, महासचिव रामधन जैन, कोषाध्यक्ष पवन बंसल, प्रेस सचिव सोनू जैन, प्रचार सचिव रजत सिंगला इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने मुख्यमंत्री को विस्तार से सम्मेलन की रूपरेखा, उद्देश्यों और समाज की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

कार्यक्रम समाज में नई ऊर्जा और आपसी एकता का संदेश

रविवार को राजकुमार गोयल ने बताया कि यह सम्मेलन समाज की एकता, शिक्षा, संस्कार और नई पीढ़ी को सही दिशा देने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्रवाल समाज के इस ऐतिहासिक आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में नई ऊर्जा और आपसी एकता का संदेश देते हैं। उन्होंने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार हर स्तर पर समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने को तत्पर है। मुख्यमंत्री ने अग्रवाल समाज को आगामी परिचय सम्मेलन की सफलता एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन निश्चित रूप से समाज के युवाओं, महिलाओं एवं प्रबुद्ध वर्ग के लिए नई प्रेरणा लेकर आएगा और सामूहिक सहयोग की भावना को और अधिक सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने अपने शुभकामना संदेश प्रेषित किया और कहा कि अग्रवाल समाज द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में विवाह योग्य युवक व युवतियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा हेतु यह सम्मेलन एक सराहनीय पहल है।

विवाह गौरव गरिमा और परंपराओं को बनाए रखने का आधार

उन्होंने कहा कि विवाह हमारे समाज में गौरवए गरिमा और परंपराओं को बनाए रखने का आधार है और परिचय सम्मेलन जैसे आयोजन इस प्रक्रिया को और भी सरल एवं प्रभावी बनाते हैं। एक ही मंच पर परिवारों को अपनी पसंद के वर व वधू चुनने का अवसर उपलब्ध कराना समाज को संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस अवसर पर प्रकाशित होने वाली परिचय पुस्तिका विवाह योग्य युवाओं और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा को इस सफल आयोजन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी और स्मारिका के प्रकाशन की सफलता की भी मंगलकामनाएं प्रेषित कीं।