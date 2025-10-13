Jind News : एडीजीपी आत्महत्या मामले की जांच निष्पक्ष हो : देवव्रत ढांडा

कुछ लोग जातिय रंग देकर भाईचारे को खराब करने पर उतारू

Jind News (आज समाज) जींद। जाट धर्मशाला में सोमवार को खाप पंचायत का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता ढांडा खाप के प्रधान देवव्रत ढांडा ने की। पंचायत में लगभग दो दर्जन खापों के चौधरियों के अलावा मौजिज लोग भी मौजूद रहे। पंचायत में एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले को लेकर उपजे हालातों को लेकर विचार-विमर्श हुआ। पंचायत से पहले मृतक एडीजीपी की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। खाप चौधरियों ने साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नही जाना चाहिए और निर्दोषों को परेशान न किया जाए। जांच बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होनी चाहिए।

मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी

खाप चौधरियों ंने कहा कि कुछ लोग जातिय रंग देकर सामाजिक तानेबाने तथा भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हंै। जो कि सरासर गलत है। देवव्रत ढांडा ने कहा कि खापों की संवेदनाएं वाई पूर्ण परिवार के साथ हंै। मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जो बिना दबाव के निष्पक्ष होनी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए। अधिकारी की कोई जाति नही होती है। वह राष्ट्रहित तथा लोकहित में कार्य करता है।

इसे जाति-पाति में बांट कर भाईचारे को खराब न करें। जाट शिक्षण संस्थाओं के पूर्व अध्यक्ष ईश्वर सिंह रेढू ने कहा कि इतने बड़े अधिकारी ने यह कदम उठाया तो छोटे आदमी के क्या हालात होंगे। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जांच से पूर्व किसी की गिरफ्तारी नही होनी चाहिए। दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात भाईचारे को बनाए रखने की है।

अधिकारी के ट्रांसफर से लोग भ्रमित

जाट धर्मार्थ सभा के अध्यक्ष फूलकुमार मोर ने कहा कि जांच भटकनी नही चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। एक अधिकारी के ट्रांसफर से लोग भ्रमित हैं। जांच चंडीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही है। जातिवाद में न फंस कर भाई चारे को खराब न करें। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर सूरजभान दाडन खाप, सोमदत्त शर्मा थूआ तपा, दरबारा सहारण खाप, राखी बारहा से हमीर सिंह, उदयवीर, कैप्टन दलाल, ओमसिंह सांगवान समेत काफी संख्या में खाप तथा मौजिज लोग मौजूद रहे।

