Jind News : एडीजीपी ने किया मालखाना का औचक निरीक्षण

नशीले एवं द्रव पदार्थों को भौतिक निरीक्षण के साथ रिकार्ड की करी जांच

Jind News (आज समाज) जींद। हिसार रंेज के एडीजीपी केके राव ने मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित मालखाने का निरीक्षण किया। उन्होंने मालखाने का भौतिक निरीक्षण करने के साथ रिकार्ड को भी खंगाला। हालांकि निरीक्षण के दौरान सब कुछ संतोषजनक पाया गया। उन्होंने माल मुकद्मों के रखरखाव से संबंधित आवश्क दिशा निर्देश दिए। हिसार रेंज के एडीजीपी के के राव मंगलवार को अचानक पुलिस लाइन पहुंचे और माल खाने का औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया।

पारदर्शिता और जवाबदेही पुलिस कार्यप्रणाली की पहली प्राथमिकता

पहले उन्होंने मालखाने में रखे नशीले एवं द्रव पदार्थों का भौतिक निरीक्षण किया। वहां रखे नशीले पदार्थों का वजन किया गया। उनके रिकार्ड को खंगाला गया। उन्होंने काफी देर तक बारीकी से मालखाने का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान एडीजीपी स्पष्ट किया कि पारदर्शिता और जवाबदेही पुलिस कार्यप्रणाली की पहली प्राथमिकता है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मालखाना प्रबंधन की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसपी कुलदीप सिंह, एएसपी सोनाक्षी सिंह, डीएसपी संदीप कुमार, नरवाना के डीएसपी कमलदीप राणा मौजूद रहे।

यह भी पढ़े : Jind News : मनरेगा मेट और मजदूरों ने किया प्रदर्शन