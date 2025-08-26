Jind News : एडीसी ने ली सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी समिति की बैठक  

अधिकारी सभी सड़कों को मोटरेबल करवाना करें सुनिश्चित

अवैध कटों को करवाएं बंद, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में हो सांकेतिक चिन्ह: एडीसी

Jind News (आज समाज) जींद। एडीसी विवेक आर्य ने कहा कि अगर जिला में किसी भी सड़क पर गड्ढे हैं, उन्हें संबंधित अधिकारी दुरूस्त करवाएं ताकि सभी रोड मोटरेबल हों। राष्ट्रीय व राजमार्ग पर अवैध कटों का बंद करवाना सुनिश्चित करें। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सांकेतिक चिन्ह जरूर होने चाहिए। जिला में सड़क सुरक्षा को लेकर कोई समझौता न करें। यह आम आदमी की जान की सुरक्षा को लेकर अति महत्वपूर्ण विषय है और सभी विभाग इसमें तालमेल के साथ काम करें। अगर किसी अधिकारी की ढिलाई सामने आई तो उस पर सख्त कार्यवाही होना तय है।

एडीसी विवेक आर्य मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी समिति की बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बरसात के सीजन के चलते सड़कों के बर्म पर जो घास या झाडिय़ां हो गई है, उन्हें संबंधित विभाग साफ करवाना सुनिश्चित करें।

सड़क पर कैटआई, साईन बोर्ड, रिफ्लेक्टर इत्यादि लगावाना सुनिश्चित करें

सभी अधिकारी क्षेत्रों में जाकर खुद भी इस कार्य की मॉनटिरिंग करें। सभी हाइवे के साइड से सर्विस रोड बिल्कुल दुरूस्त होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित सड़क पर कैटआई, साईन बोर्ड, रिफ्लेक्टर इत्यादि लगावाना सुनिश्चित करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अकुंश लगाया जा सके। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे ओवरस्पीड एवं बगैर हलमैट के वाहन चालकों का अधिक से अधिक चालान करें और यातायात नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित करें।

निरंतर स्कूल वाहनों की करें जांच

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लागू करवाने के लिए निरंतर स्कूल वाहनों की चेकिंग करें और बिना परमिट के चलने वाली बसों के जब्त करें। इसके साथ-साथ जो भी बसे ओवरस्पीड या गलत ड्राईविंग के चलती है उन सभी के नियमानुसार चालान किए जाएं।

उन्होंने रेलवे विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे जहां भी रेलवे अंडरब्रिज बने हुए है बरसाती मौसम को देखते हुए अंडरब्रिज में भरे पानी को साथ ही साथ निकालना सुनिश्चित करें। एडीसी ने एजेंडे में शामिल सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम सत्यवान सिंह मान, आरटीए गिरीश नागपाल, डीएसपी संदीप कुमार, डीडीपीओ संदीप भारद्वाज, डीएफओ मनीष ग्रोवर समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

यह भी पढ़े : Jind News : गेहूं चोरी के मामले में चार गिरफ्तार, दो दिन के रिमांड पर