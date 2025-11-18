Jind News : नागरिक अस्पताल के जीर्णोद्धार का एडीसी ने किया निरीक्षण

जल्द से जल्द पूरा किया जाए अस्पताल का निर्माण कार्य : एडीसी

Jind News(आज समाज) जींद। नागरिक अस्पताल में 14.91 करोड़ से चल रहे जीर्णोद्धार के कार्य का मंगलवार को एडीसी विवेक आर्य ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीसी ने चिकित्सकों की ओपीडी के बाहर टोकन सिस्टम जल्द शुरू करने की बात कही। एडीसी ने आयुष्मान कार्यालय का निरीक्षण किया और आयुष्मान कार्ड को लेकर आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसे लेकर दिशा-निर्देश दिए।

इसके बाद एडीसी ने सीटी स्कैन सेंटर के बाहर बनाई जा रही पार्किंग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए बनाए जा रहे एंबुलेंस रास्ते का निरीक्षण किया। इस मौके पर कार्यकारी प्रधान चिकित्सा अधिाकरी डॉ. रघुबीर पूनिया, सीनियर डेंटल सर्जन डॉ. दिनेश भी मौजूद रहे।

15 करोड़ रुपये की राशि से चल रहा जीर्णोद्धार का कार्य

गौरतलब है कि नागरिक अस्पताल में लगभग 15 करोड़ रुपये की राशि से जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। वैसे तो यह कार्य अब तक पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन आगामी दो महीने में भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस पर एडीसी विवेक आर्य ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि यह कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहा कि लेबर की समस्या के कारण काम समय पर नहीं हो पाया।

एडीसी ने कहा कि अब ग्रैप 3 लागू हो चुका है, ऐसे में मैटीरियल नहीं मिल पाएगा। आपको पता था कि इस महीने में ग्रैप 3 लागू हो सकता है। इसलिए यह कार्य अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। उन्होंने जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

शवगृह की बिल्डिंग को लेकर इंस्पेक्शन पेंडिंग

नागरिक अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन डा. पालेराम कटारिया ने कहा कि शवगृह की बिल्डिंग को लेकर इंस्पेक्शन पेंडिंग हैं। उम्मीद है जल्द ही रेनोवेशन का काम पूरा हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के एक्सईएन राजकुमार नैन ने कहा कि एडीसी विवेक आर्य ने अस्पताल में जो जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा हैए उसका मुआयना किया गया है। बहुत तेजी से यहां काम चल रहा है। उम्मीद है अगले दो माह में कार्य पूरा हो जाएगा।

