Jind News : अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, 11 एकड़ भूमि पर अवैध निर्माण किए ध्वस्त

Rohit kalra
 अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन की सहायता से ढहाते हुए।
  • कार्रवाई के दौरान भारी पुलिसबल रहा तैनात

Jind News (आज समाज) जींद। जिला नगर योजनाकार विभाग ने 11 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालोनी में जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माणों को ढहाने का काम किया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिसबल तैनात रहा। बुधवार को जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने बताया कि उचाना नगरीय क्षेत्र की राजस्व संपदा गांव पालवा में एनएच 352 पर एवं नाथजी आईटीआई के पीछे लगभग 11 एकड़ भूमि में अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थी।

टीम ने मौके पर पहुंच कर कच्चे सड़क नेटवर्क,  कॉलोनी की चारदीवारी, लगभग 20 डीपीसी और दो निर्माणाधीन मकानों को जेसीबी मशीनों की मदद से प्रारंभिक चरण में ही ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई पुलिसबल की मौजूदगी में शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। बुधवार को जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने बताया कि इस भूमि पर बिना विभागीय अनुमति के भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध रूप से सड़कों का निर्माण कर कॉलोनी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा था।

कार्रवाई अमल में लाई गई

इस पर कार्यालय द्वारा एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी किए गए थे। जिसमें कॉलोनी विकसित करने से पूर्व विभागीय अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। परंतु संबंधित पक्षों द्वारा न तो अवैध निर्माण कार्य को रोका गया और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। जिसके चलते यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।

उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सस्ते प्लाटों के लालच में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं और केवल सरकारी विभाग द्वारा अनुमोदित (लाइसेंस प्राप्त) कॉलोनियों या वैध रूप से घोषित क्षेत्रों में ही प्लाट, मकान या फ्लैट खरीदें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य करवाने वालों के विरुद्ध विभाग सख्त कार्रवाई जारी रखेगा ताकि भविष्य में ऐसे अवैध कॉलोनाइजेशन को समय रहते रोका जा सके।

