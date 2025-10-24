Jind News : विदेश भेजने के नाम पर 17 लाख हडपने का आरोपित गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपित की निशानदेही से बरामद किए चार लाख रुपये

Jind News(आज समाज) जींद। सदर थाना नरवाना पुलिस ने अस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर 17 लाख रुपये हड़पने के मामले में रिमांड पर लिए गए आरोपित की निशानदेही पर चार लाख रुपये की नगदी बरामद की है। रिमंाड अवधी समाप्त होने पर आरोपित को अदालत में पेश किया गया। जहां से अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

गांव दनौदा कलां निवासी अमित ने 13 सितंबर 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अक्टूबर 2022 में स्टडी वीजा पर सिंगापुर गया हुआ था। वहां पर उसकी मुलाकात दरियापुर अहमदाबाद निवासी जीगर काडिया, अहमदाबाद निवासी कार्तिक, गांधी नगर निवासी हसराज से मुलाकात हुई। आपस में दोस्ती होने के चलते आरोपितों ने उसे विश्वास में ले लिया और अस्ट्रेलिया भेजने की बात कही।

आरोपितों ने राशि देने से किया मना

आरोपितो ने अलग-समय पर उससे 17 लाख रुपये अस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर ले लिए। बावजूद इसके उसका अस्टे्रलिया का वीजा नही लगा। जब उसने रुपये वापस के लिए दबाव डाला तो आरोपितों ने राशि देने से मना कर दिया ओर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। सदर थाना नरवाना पुलिस ने अमित की शिकायत पर जीगर काडिया, कार्तिक तथा हंसराज के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित जीगर काडिया को अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस ने रिमांड अवधी के दौरान आरोपित की निशानदेही से चार लाख रुपये की राशि बरामद की है। रिमांड अवधी पूरी होने पर आरोपित को अदालत में पेश किया गया।

जहां से आरोपित को न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया गया। सदर थाना नरवाना प्रभारी विरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित को अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर अदालत से रिमांड पर लिया गया था। आरोपित की निशानदेही से चार लाख रुपये की नगदी बरामद हुई है। आरोपित के अन्य साथियो के बारे मे पूछताछ की गई है।

