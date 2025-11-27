Jind News : 11.22 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक गिरफ्तार

Jind News, आज समाज, जींद। गांव खेड़ा खेमावती के निकट सीआईए स्टाफ सफीदों ने एक युवक को काबू कर उसके कब्जे से 11.22 ग्राम हेरोइन को बरामद किया है। सदर थाना सफीदों पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। सीआईए स्टाफ सफीदों को सूचना मिली थी कि गांव खेड़ा खेमावती के सती माता रोड पर व्यक्ति नशीले पदार्थ बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है।

नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज

सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध हालात में खड़े युवक को काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 11.22 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक की पहचान सफीदों निवासी दीपक के रूप में हुई। सदर थाना सफीदों पुलिस ने दीपक के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।

