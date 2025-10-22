Jind News : गाड़ी की टक्कर से कार सवार युवक की मौत

हांसी ब्रांच नहर में गिरने से व्यक्ति की मौत

Jind News (आज समाज) जींद। गांव बीबीपुर के निकट तेजरफ्तार गाड़ी की टक्कर से कार सवार युवक की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर फरार गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव खांडा खेड़ी निवासी श्रीकृष्ण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका बेटा नवदीप (22) कार से अपने घर की तरफ लौट रहा था। गांव बीबीपुर के निकट तेजरफ्तार गाड़ी ने उसकी कार को टक्कर मार दी। जिसमें उसकी बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना का अंजाम देकर गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर हालात में नवदीप को नागरिक अस्पताल लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने श्रीकृष्ण की शिकायत पर फरार गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

हांसी ब्रांच नहर में गिरने से व्यक्ति की मौत

श्याम नगर निवासी 50 वर्षीय विजय मंगलवार शाम को नहर पर घूमने के लिए निकला था। अचानक नहर की पटरी से उसका पांव फिसल गया और वह नहर में गिर गया। नहर में पानी बहुत कम थाए लेकिन विजय सिर के बल उसी पानी में गिर गया।

इसके बाद उससे उठा नहीं गया और उसकी मौत हो गई। सुबह परिजनों को जब पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। विजय मजदूरी का काम करता था। शहर थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

