Jind News : संदिग्ध हालात में गोली लगने से युवक की मौत

पुलिस ने किया छह पर हत्या का मामला दर्ज, जींद से शादी में शामिल होकर कार से घर लौट रहा था मृतक व उसके आरोपित साथी

Jind News(आज समाज) जींद। गांव जैजैवंती तथा जुलाना के बीच एक कार में संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली से कार में सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे की षडय़ंत्र के तहत गोली मार कर हत्या की गई है। जुलाना थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर छह लोगों के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का लिया जायजा

गांव बुपनिया (झज्जर) निवासी 17 वर्षीय शुभम गांव के ही अपने चार दोस्तों के साथ शादी में जींद आया था। बीती देर शाम चारों ब्रेजा गाड़ी में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। जैजैवंती तथा जुलाना के बीच गाड़ी में संदिग्ध हालात में गोली चल गई। गोली सौरभ की छाती में जा लगी। जिस पर गाड़ी सवार युवक उसे पीजीआई रोहतक ले गए। जहां पर उपचार के दौरान सौरभ की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर जुलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया।

मृतक के पिता गांव बुपनिया निवासी जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि गांव का निशांत तथा उसके साथ शुभम को घर से जींद शादी में शामिल होने की बात कह कर ले गए थे। उनके साथ दूसरी गाड़ी भी थी। जिसमें गांव का ही बिट्टू था। बीती देर शाम को गांव के जयभगवान ने उसे सूचना दी कि पीजीआई रोहतक पहुंचो, शुभम को गोली लगी है। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसके बेटे शुभम की मौत हो चुकी थी।

बेटे की हत्या षडय़ंत्र के तहत की गई : जितेंद्र

जयभगवान, बिट्टू व उसके साथी वहां से खिसक गए। जितेंद्र ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने उसके बेटे की हत्या षडय़ंत्र के तहत की गई है। जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि पुलिस ने मृतक के पिता जितेंद्र की शिकायत पर गांव बपुनिया निवासी जयभगवान, बिट्टू, निशांत, राहुल, मनजीत, भोलू, के खिलाफ हत्या शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

