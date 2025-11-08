Jind News : साल 2022 में पुलिस पार्टी पर जान लेवा हमला करने की वांछित आरोपित महिला गिरफ्तार

सीआईए स्टाफ नरवाना टीम ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत की कार्रवाई

Jind News(आज समाज) जींद। सीआईए स्टाफ नरवाना टीम ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत कार्रवाई करते हुए वर्ष 2022 में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। सीआईए नरवाना प्रभारी एसआई सुखदेव सिंह ने बताया कि दो मई 2022 को सीआईए टीम को सूचना मिली थी कि चार संदिग्ध गांव पीपलथा निवासी राजेंद्र के घर पर छुपे हुए हैं। जो किसी बड़ी लूट व डकैती की वारदात को अंजाम देकर आए हैं।

मामले में 24 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका

जब सीआईए नरवाना की टीम उनको पकडऩे के लिए पीपलथा पहुंची तो बस्ती के करीब 30-35 व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें सीआईए नरवाना वा थाना गढ़ी के कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। जिस पर आरोपितों के खिलाफ गढ़ी थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस इस मामले में 24 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि कुछ फरार थे।

ऐसे में गिरफ्तार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए सीआईए स्टाफ नरवाना प्रभारी सुखदेव सिंह की टीम ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान चलाए हुए है। सूचना मिली कि इस मामले में वांछित आरोपित गांव पीपलथा निवासी मुख्त्यारो अपने किसी जानकार के पास मिलने के लिए पीपलथा आई हुई है। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्तयारो को गिरफ्तार कर लिया।

यह भी पढे : Jind News : हैरोइन के साथ कार सवार तीन तस्कर काबू , पूछताछ जारी