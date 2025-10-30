Jind News : श्री श्याम वंदना महोत्सव में उमड़ा भक्ति का सैलाब

भक्ति रस में सराबोर हुआ जींद शहर

Jind News(आज समाज) जींद। श्री श्याम प्रचार महिला समिति जींद द्वारा श्री श्याम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित तीसरा भव्य श्री श्याम वंदना महोत्सव सेठों वाली धर्मशाला घंटा घर चौक जींद में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार गोयल, युवा कांग्रेस नेता पवन गर्ग, डॉ. रमेश बंसल, आम आदमी पार्टी महिला विंग की प्रदेश सलाहकार डॉ. रजनीश जैन, नगर परिषद जींद की चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी और किन्नर समाज की सीमा महंत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। धर्मशाला बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठी और हर ओर भक्ति का माहौल बन गया।

शुभारंभ बाबा श्याम के भव्य श्रृंगार के साथ हुआ

महोत्सव का शुभारंभ बाबा श्याम के भव्य श्रृंगार के साथ हुआ। जिसे साहिल अत्री ने सुंदरता और श्रद्धा के साथ सजाया। संगीत की मनमोहक प्रस्तुति राहुल मुंडे म्यूजिकल ग्रुप ने दी। जबकि साउंड व्यवस्था एके साउंड द्वारा की गई। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध भजन गायक हर्ष गोयल और जींद के भजनी गायक नरेश भजनी ने अपने मधुर स्वर से बाबा श्याम के भजनों की ऐसी अमृतधारा बहाई कि श्रद्धालु झूम उठे।

उपस्थित भक्तों ने झूम कर नाचते हुए हारे के सहारे की जय और श्श्याम तेरी बंसी पुकारे जैसे भजनों पर भक्ति में लीन होकर आनंद लिया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति की पदाधिकारी ममता बंसल, साधना गुप्ता, सुमन मित्तल, अनीता गर्ग, लक्ष्मी गर्ग, मोनिका, सोनिया, आशीष जिंदल, डॉ. कैलाश व अन्य पदाधिकारी पिछले कई महीनों से तैयारियों में जुटे थे। इस अवसर पर डा. राजकुमार गोयल व अन्य मुख्य अतिथियों ने कहा कि श्याम बाबा जैसे धार्मिक आयोजन समाज को एकता, प्रेम और सेवा का संदेश देते हैं।

जींद में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका काबिल ए तारीफ है। महोत्सव के अंत में समिति द्वारा बाबा श्याम के जयकारों के साथ प्रसाद वितरण किया गया। पूरा वातावरण श्याम नाम की गूंज से सराबोर हो गया।

