Jind News : दो दिवसीय जिला सीनियर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप आयोजित

Jind News(आज समाज) जींद। जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा दो दिवसीय जिला सीनियर बास्केटबॉल (महिला एवं पुरुष) चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन छोटू राम किसान कॉलेज में हुआ।

एसोसिएशन के प्रधान सीआर कालेज के सहायक प्रोफेसर डॉ. राजपाल ढांडा ने बताया कि चैम्पियनशिप में जिला जींद की महिला वर्ग में पांच तथा पुरुष वर्ग में आठ टीमों ने भाग लिया। इस चैंपियनशिप के मुख्य अतिथि जाट धर्मार्थ सभा के प्रधान फूल कुमार मोर तथा विशिष्ट अतिथि साहिल सिवाच ने शिरकत की तथा विजेता खिलाडिय़ों को पुरस्कार दिए।

यह रहे चैंपियनशिप का परिणाम

महिला वर्ग में नंदगढ़ गांव की टीम ने गोल्ड मेडल, राजीव गांधी खेल स्टेडियम नंदगढ़ की बी टीम ने सिल्वर मेडल तथा एस स्कूल जींद की टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इसी प्रकार पुरुष वर्ग में गांव नंदगढ़ जुलाना की टीम ने गोल्ड मेडल, एकलव्य स्टेडियम जींद की टीम ने सिल्वर मेडल तथा एकलव्य स्टेडियम जींद की टीम बी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है।

इस प्रतियोगिता में बास्केटबॉल सचिव एडवोकेट संदीप खर्ब, इंस्पेक्टर कृष्ण लोहान, उत्तम कोच, अनिल कुमार, अनिल कुमार आर्य, सुरेंद्र कुमार, सत्यप्रकाश भटनागर, डा. मीना मलिक, वीरेंद्र ढुल, पवन कुमार आदि शामिल रहे।

