Jind News : साइबर अपराधियों से सांठगांठ रखने वाले सब इंस्पेक्टर को सेवा से किया बर्खास्त

साइबर आरोपितों सेे अवैध कॉल सेंटर को चलाने के लिए प्रोटेक्शन मनी लेने का था आरोप

Jind News(आज समाज) जींद। साइबर अपराधियों से सांठगांठ रखने वाले सब इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए साइबर आरोपितों सेे अवैध कॉल सेंटर को चलाने के लिए प्रोटेक्शन मनी के रूप में लेता था। सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार वर्ष 2000 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। सतीश कुमार क्राइम ब्रांच पंचकूला में डेपुटेशन पर गए हुए थे। वहां कॉल सेंटर पकड़़े जाने के दौरान सतीश का नाम सामने आया था। जो कॉल सेंटर संचालकों से कॉल सेंटर चलाने के लिए मंथली लेता था।

आरोपित सतीश कुमार पुलिस वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा था

वर्तमान में थाना उचाना के तहत नाका ड्यूटी पर तैनात थे। पुलिस आयुक्त पंचकूला की रिपोर्ट के अनुसार सतीश कुमार का नाम 21 अगस्त 2025 को धारा आईटी एक्ट बीएनएस, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना साइबर क्राइम पंचकूला में सामने आया था। जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपितों ने अवैध कॉल सेंटर को चलाने के लिए सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार को प्रोटेक्शन मनी के रूप में देने की बात कही थी। जिस से स्पष्ट है कि आरोपित सतीश कुमार पुलिस वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा था और पुलिस विभाग की छवि को धूमिल कर रहा था। आरोप सिद्ध होने पर पुलिसकर्मी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

पुलिस की वर्दी ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भाव का प्रतीक

बुधवार को पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि पुलिस विभाग की साख और ईमानदारी को सर्वोपरि रखते हुए भ्रष्टाचार व कर्तव्यहीनता के विरुद्ध चलने वाले सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार को तुरंत प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया है। हरियाणा पुलिस की वर्दी ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भाव का प्रतीक है । जो भी अधिकारी इन सिद्धांतों से भटकता है, उसके लिए पुलिस विभाग में कोई स्थान नही है। जींद पुलिस भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पुलिस आमजन को यह भरोसा दिलाती है कि जो भी पुलिस कर्मी विभाग की साख को ठेस पहुंचाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

