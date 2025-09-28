Jind News : 1965 भारत-पाक युद्ध के वीर सेनानियों का किया सम्मान समारोह

Jind News(आज समाज) जींद। गोहाना रोड स्थित शहीद स्मारक पर रविवार को 1965 में हुए भारत-पाक युद्ध की विजय का डायमंड जुबली समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जींद जिले के वो सब वीर सेनानी जिसने इस युद्ध में अपने जौहर दिखाकर दुश्मन देश को शिकस्त दी एवं उन वीर नारियों को जिनके बहादुर शौहरों ने 1965 युद्ध में भाग लिया था को यथोचित सैनिक सम्मान से नवाजा गया।

11 वीरांगनाओं को सैनिक सम्मान प्रदान किए गए

समाज के 200 से अधिक सर्वजन ने समारोह की शोभा बढ़ाई। कर्नल डी के भारद्वाज ने बताया कि कुल 58 वीर योद्धाओं और 11 वीरांगनाओं को सैनिक सम्मान प्रदान किए गए। वीर सैनिकों ने अपने लड़ाई के संस्मरण सांझा कर माहौल को राष्ट्र भक्तिमय बना दिया।

पूर्व सैनिक कल्याण संगठन जींद ने कार्यक्रम का आयोजन किया और सीनियर सिटीजन फोरम जींद आयोजन सहभागी संस्था रही। अकादमी के डायरेक्टर धर्मदेव विद्यार्थी, मेजर जनरल अनिल चौधरी, पूर्व वीसी डा. अविनाश चावला समारोह के अतिथि रहे। इस मौके पर कैप्टन वेद बरसोला, सूबेदार मेजर जयपाल, सूबेदार मेजर रामकरण दलाल, सूबेदार जय भगवान आदि खास तौर पर मौजूद रहे।

