Jind News : 35 करोड़ 87 लाख की पेयजल परियोजना से जल्द मिलेगा पांच गांवों को नहरी पानी

उपमंडल अभियंता ने ईक्कस जलघर व हांसी ब्रांच का किया निरीक्षण

Jind News (आज समाज) जींद। जींद शहर के नजदीक बसे पांच गांवों में जल्द ही 35 करोड़ 87 लाख की पेयजल परियोजना से नहरी पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए कार्य तेजी से चल रहा है। बेहतर पेयजल आपूति के लिए शुक्रवार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपमंडल अभियंता रणबीर सिंह ने गांव ईक्कस के जलघर व हांसी ब्रांच का निरीक्षण करने के उपरांत गांव ईंटलकलां में ग्राम पंचायत व ग्रामीणों से बातचीत की और जानकारी दी। इस मौके पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार रणधीर मताना, ईंटलकलां के सरपंच रामनिवास सहित विभाग के कर्मचारी व ग्रामीण उपस्थित रहे।

जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण

उपमंडल अभियंता ने कहा कि जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हर उपभोक्ता तक साफ व स्वच्छ जल पहुंचाना विभाग की जिम्मेवारी है। इसके लिए विभाग द्वारा समय-समय पर उपभोक्ताओं की डिमांड व आवश्यकता अनुसार नए जलघर, बुस्टर, नए टयूब्बैल, पेयजल पाइप लाइन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जींद के विभिन्न गांवों में अनेक स्कीमों के तहत पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यों पर काम तेजी से चल रहा है।

इसी कड़ी में जींद शहर के नजदीक पांच गांव की पेयजल सप्लाई की 35 करोड़ 87 लाख की परियोजना पर भी काम तेजी से चल रहा है। इस परियोजना में टयूब्वैल आधारित गांव ईंटल कलां, ईंटल खुर्द व जलालपुर कलां में तीन नए जलघर बनाए जाएंगे। जबकि संगतपुरा व जाजवान गांव में जलघर का सुधारिकरण कर इन पांचों गांवों को एक जगह से रा वाटर लिफ्टिंग कर पहुंचाया जाएगा।

संरक्षण अभियान चलाया जा रहा

इसके लिए ईक्कस में जलघर बनाया गया है, जहां हांसी ब्रांच से पानी लिया जाएगा और पांचों गांवों में पहुंचाया जाएगा। इससे ग्रामीणों की पेयजल से संबंधित समस्या का समाधान हो जाएगा। इस मौके पर ग्रामीणों से बातचीत करते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार रणधीर मताना ने ग्रामीणों को बताया कि पेयजल संरक्षण के लिए जिले के अनेक गांव में जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बिना टेप वाले कनैक्शन धारकों को पहले नोटिस दिया जाता है और उसके बाद कनैक्शन काटे जा रहे है।

अवैध तरीके से लगाए गए खेती व सब्जी के कनेक्शन को काटा जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा लगाए गए आधा इंच से अधिक साइज के कनेक्शन, एक ही घर में एक सें अधिक कनेक्शन व अस्वच्छ कनेक्शनधारकों को पहले नोटिस दिया जाता है और फिर उसके बाद कनेक्शन काटे जा रहे हंै। इस मौके पर ईंटलकलां के सरपंच रामनिवास ने कहा कि जलघर के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता थी, वह ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।

घर-घर जाकर कर रहे क्लोरिन की जांच

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत खंड समन्वयक अपने-अपने खंड के गांवों में घर-घर जाकर पेयजल आपूर्ति में क्लोरिनेशन चैक कर रहे हंै। खंड नरवाना में सुरेंद्र कुमार, सफीदों में बलवान सिंह आर्य, पिल्लूखेड़ा में सुरेंद्र दुग्गल, जींद में दिनेश मलिक, अलेवा में ईश्वर लोहान, उचाना में कुशल शर्मा व जुलाना में सोमलता सैनी द्वारा जल संरक्षण व स्वच्छता को लेकर अभियाना चलाया जा रहा है।

इसके माध्ययम से उपभोक्ताओं को पेयजल जांच के बारे में बताया जा रहा है ताकि वे इसके लिए आश्वस्त हो कि विभाग द्वारा सप्लाई किये जाने वाला पानी स्वच्छ व पीने योग्य है।

