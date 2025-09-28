Jind News : शारदीय नवरात्र की छठ पर कात्यायनी देवी के दर्शन को उमड़ी भीड़

श्रद्धालुओं ने मां कात्यायनी की पूजा कर मांगी मन्नतें, मेले में श्रद्धालुओं ने की जमकर खरीददारी

Jind News (आज समाज) जींद। शारदीय नवरात्र की छठ पर रविवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवती दुर्गा तथा मां कात्यायनी के दर्शन कर सुखी जीवन की कामना की। नवरात्र की छठ के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मध्यरात्रि से ही सोमनाथ मंदिर, जयंति देवी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, रघुनाथ मंदिर में जमा होने शुरू हो गए। नवरात्र के छठ के दिन कात्यायनी देवी के दर्शन का विशेष महत्व समझा जाता है। सोमनाथ मंदिर में मेले का भी आयोजन किया गया।

मंदिर में उमडऩे वाली भीड़ को ध्यान में रखकर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए

श्रद्धालुओं ने यहां देवी भगवती के दर्शन किए। दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी लाइनें लग गई। इस मौके पर मंदिर में उमडऩे वाली भीड़ को ध्यान में रखकर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे। मंदिर प्रबंध समिति ने भीड़ को देखते हुए महिला तथा पुरूषों के लिए मंदिर प्रांगण में बेरीकेटिंग की थी। देवी भगवती के दर्शन के लिए महिलाओं की संख्या अधिक थी। इस दौरान मंदिर की भव्य सजावट की गई और श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर खरीददारी भी की।

जींद की कुलदेवी जयंती के दरबार में आज होगा भव्य मेले का आयोजन महाभारतकालीन जयंती देवी मंदिर मेंं सप्तम नवरात्र के शुभांरभ के साथ ही भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा।

मां के दरबार मेंं लगाई गई अरदास कभी नहीं जाती खाली

जींद की कुलदेवी होने के नाते शहर के तमाम लोग अपनी मन्नतों को पूरा कराने के लिए मां के दरबार मेंं अर्जी लगाएंगें। मंदिर में हो रहे भव्य मेले की व्यवस्था को लेकर श्रद्धालु स्वयंसेवक के तौर पर जिम्मा संभालेगें। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए मंदिर की ओर से प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। मंदिर पुजारी नवीन कुमार शास्त्री ने बताया कि मेले में जींद शहर के हजारों श्रद्धालु पहुंचते है। इसलिए व्यवस्था के लिए पुलिस और श्रद्धालु मोर्चा संभालेगें। मां के दरबार मेंं लगाई गई अरदास कभी खाली नहीं जाती।

