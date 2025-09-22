Jind News : शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के दर्शनों को उमड़ी भीड़

मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की लाइनें, मां भगवती से मांगी परिवार कल्याण की मन्नतें

Jind News (आज समाज) जींद। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन सोमवार सुबह मंदिरों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा तथा मां शैलपुत्री के दर्शन कर सुखी जीवन की कामना की। अलसुबह से ही श्रद्धालुओं की शहर के सभी मंदिरों में लंबी-लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। माता के दर्शनों के लिए महिलाओं की संख्या अधिक थी। नवरात्रों में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रख कर मंदिर कमेटी द्वारा सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। मंदिर प्रबंध समिति ने महिला तथा पुरूषों के लिए मंदिर प्रांगण में बेरीकेटिंग की गई है। इस दौरान मंदिर की भव्य सजावट की गई।

सभी नौ रूपों की होगी पूजा अर्चना

वहीं प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टिï से पुलिस की चौकसी की गई थी वहीं मेला कमेटी के सदस्य भी पूरी सतर्कता से जुटे रहे। जयंती मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने कहा कि नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्रों में भक्त देवी मां के सभी नौ रूपों की पूजा अर्चना करेंगे। इनमें प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मंाडा, पंचम स्कंदमाता, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी तथा नव सिद्धिदात्री यह नौ शक्ति स्वरूप हैं। उन्होंने बताया कि जो नवरात्रों में देवी मां की पूजा-अर्चना करते हैं देवी मां उनके सभी कष्टों को हर लेती है।

जागरण तथा मेले का आयोजन

मां के भक्तों को चाहिए कि वो प्रथम नवरात्रे को मां की अखंड ज्योत जला कर, कलश स्थापन एवं देवायल तथा अपने घर पर ध्वजारोहण करके दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तुति और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। व्रतधारी फ लाहार एवं दूध का सेवन करें। नवरात्र के अंतिम दिन जयंती देवी मंदिर में जागरण तथा मेले का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर के अंदर रेलिंग तथा बाहर बेरीगेट्स लगाए गए हैं। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस सुरक्षा का प्रबंध किया गया।

