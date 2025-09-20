Jind News : कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, जिंदा जला अध्यापक

परिजनों ने मौत पर जताया संदेह, अज्ञात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज

गांव अमरहेड़ी में मकान लेकर रह रहा था मृतक अध्यापक

Jind News (आज समाज) जींद। गांव अमरहेड़ी में शनिवार सुबह संदिग्ध हालात में कमरे में लगी आग में जिंदा जलकर सरकारी स्कूल के अध्यापक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सदर थाना पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, शव को खुर्दबुर्द करने का मामला दर्ज किया है। शव की क्षत विक्षिप्त हालात देखते हुए खानपुर पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गांव जैजैवंती निवासी राजकुमार (49) गांव खेड़ा खेमावती के सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर तैनात था।

वह पिछले लगभग पिछले आठ साल से गांव अमरहेड़ी में मकान लेकर रह रहा था। शनिवार को अल सुबह राजकुमार के सोने वाले कमरे में संदिग्ध हालात में आग लग गई। जिसमें राजकुमार की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना के दौरान राजकुमार घर में अकेला था। घटना का उस समय पता चला जब पड़ोसियों ने राजकुमार के मकान में आग लगी देखी।

कड़ी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया

घटना की सूचना पाकर फायर बिग्रेड तथा डीएसपी संजय कुमार, सदर थाना प्रभारी बलजीत मौके पर पहुंच गए। फायर बिग्रेड ने कड़ी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया। जब पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो राजकुमार का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षप्त हो चुका था। जिसके बाद फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर साक्ष्यों को जुटाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने शव की दशा को देखते हुए उसे खानपुर पीजीआई रेफर कर दिया।

मृतक के बेटे हिमांशु ने पुलिस को बताया कि उसकी मां भिवानी अस्पताल में नर्स के पद पर डयूटीरत है। जबकि वह अपने चाचा के पास रोहतक गया हुआ था। उसकी बहन दिल्ली कोचिंग लेने गई हुई थी। घर में उसका पिता अकेला था। हिमांशु ने संदेह जताया कि उसके पिता की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है। सदर थाना पुलिस ने हिमांशु की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है।

राजकुमार की पत्नी भिवानी में नर्स

राजकुमार की पत्नी भिवानी में नर्स है और वहां ड्यूटी के चलते वह 10 दिन में राजकुमार के पास आती थी। राजकुमार को एक बेटा भी है। जो बाहर रहता है। राजकुमार आठवीं से 12वीं तक के स्कूल में पढ़ाता था। सदर थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे ने मौत पर संदेह जताया है। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर रेफर किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

