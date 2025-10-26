Jind News : एक किलो 530 ग्राम चूरा पोस्त सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

पुलिस आरोपित से नशा तस्करी के बारे में कर रही पूछताछ

Jind News (आज समाज) जींद। जिला में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए सफीदों पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को एक किलो 530 ग्राम चूरा पोस्त सहित गिरफ्तार किया है।

एएसआई जलोरा सिंह सीआईए सफीदों टीम साहित गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि गांव रोहड के निकट एक व्यक्ति चूना पोस्त लिए ग्राह का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की की और बताए गए स्थान पर छापेमारी की। पुलिस को देख कर आरोपित भागने लगा।

नशा तस्कर की पहचान गांव रोहड़ निवासी सुरजीत के रूप में हुई

जिसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए काबू कर लिया। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में आरोपति की तलाशी ली तो उसके पास चूरा पोस्त बरामद हुआ। जिसका वजन करवाने पर एक किलो 530 ग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में नशा तस्कर की पहचान गांव रोहड़ निवासी सुरजीत के रूप में बताई। रविवार को जानकारी देते हुए एएसआई जलोरा सिंह ने बताया कि पुलिस ने सुरजीत के खिलाफ नशा तस्करी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित के पास सफेद पॉलिथीन बैग था। जिसमें एक किलो 530 ग्राम चूरा पोस्त था। पुलिस सुरजीत से नशा तस्करी के बारे में पूछताछ कर रही है।

एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि जींद पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। किसी भी सूरत में नशे का धंधा करने वालों को बख्शा नही जाएगा। समाज को नशामुक्त बनाना संकल्प है और इसके लिए जींद पुलिस निरंतर अभियान चला रही है।

