Jind News : एक भारत, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को लेकर निकाली जाएगी जिलास्तरीय पद यात्रा : डॉ. मिड्ढा

प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को हम सबको मिल कर करना है साकार

Jind News (आज समाज) जींद। हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार एट दा रेट 150 यूनिटी मार्च पर एक भारत, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को लेकर जिलास्तरीय पद यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम के तहत जिला के हर विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों से यह पद यात्रा गुजरेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय एकता के संदेश को घर-घर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।

हर मन सरदार पटेल और उनके विचारों की करेगा बात

डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनके साथ भाजपा के जिला प्रधान तेजेंद्र ढूल, कार्यक्रम के जिला संयोजक राजबीर रोहिल्ला, राजन चिल्लाना मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब देश का युवा अगले दो महीनों तक मोबाइल स्क्रीन से लेकर हर मंच तक, हर जगह सरदार पटेल की एकता की बात करेगा, तब यह राष्ट्र एक नई ऊर्जा से भर उठेगा। अगले दो महीनों तक जब हर जन, हर मन सरदार पटेल और उनके विचारों की बात करेगा।

तब युवाओं के भीतर उनके जैसा बनने की ललक उठेगी, वास्तव में उन्हें यह एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का दूसरा चरण हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में जब पदयात्रा के दौरान एक लघु भारत का रूप वहां सड़कों पर दिखाई देगा। हम अपने क्षेत्र की संस्कृति का गौरव वहां पेश करेंगे जोकि एक भारत श्रेष्ट भारत की भावना पेश करेगा।

डॉ. मिड्ढा ने कहा कि विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी प्रदर्शनी, स्वच्छता अभियान हम पदयात्रा के रूट पर चलाएंगे और इस पूरे अभियान में माय भारत, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवक हमारा सहयोग करेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजों के युवा सरदार पटेल के सपनों और संकल्पों का भारत बनाने के लिए हमारे लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में तीन दिवसीय पदयात्रा में आठ से 10 किलोमीटर तक की दूरी तय करेंगे।

त्योहार वाली रौनक ये यूनिटी मार्च लेकर आएगा वापस

कार्यक्रम के तहत प्रयास रहेगा कि लघु भारत के तौर पर हमारे क्षेत्र को देखेंगे। रिटायर्ड प्रशासनिक और सेना के अधिकारी, हमारे क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी, सम्मानित एवं लोकप्रिय लोग भी इस पदयात्रा से जुड़ेंगे। पदयात्रा से पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी स्कूल, कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक एप्री इवेंट ऐक्टिविटी भी आयोजित की जाएगी। हमारे क्षेत्र में त्योहार वाली रौनक ये यूनिटी मार्च वापस लेकर आएगा। सड़कों पर रंगोली होगी।

हर मोड़ पर पदयात्रियों का स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ होगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का सबसे बड़ा अध्याय 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन शुरू होगा। उस दिन हमारे क्षेत्र के हर जिलों से पदयात्री सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद से लेकर एकता के प्रतीक स्टैचू ऑफ यूनिटी केवडिय़ा तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा देशभर के अन्य पदयात्रियों के साथ करेंगे। स्वतंत्रता का संघर्ष आत्मनिर्भरता के संकल्प से ही जीता गया था। सरदार पटेल ने नक्शे पर भारत को एक किया था, हमें दिलों और आत्माओं में भारत को एक करना है।

