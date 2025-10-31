Jind News : अवैध शराब से भरी कार बरामद

पुलिस को देख आरोपित फरार होने में हुआ कामयाब

Jind News (आज समाज) जींद। अवैध शराब के धंधे पर कार्यवाही को अंजाम देते हुए सदर थाना नरवाना पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब सहित एक कार को काबू किया है। शुक्रवार को जानकारी देते हुए थाना सदर नरवाना के प्रभारी निरीक्षक विरेन्द्र सिंह ने बताया कि चौकी दनौदा की टीम गांव दनौदा बस अड्डे पर गश्त कर रही थी। तभी सूचना मिली कि गांव दनौदा निवासी राजेश जो अवैध शराब के कारोबार का काम करता है, कार में शराब का जखीरा लेकर आ रहा है। कार लुहार मोहल्ला गांव दनौदा कलां की गली में खड़ी है।

आरोपित राजेश मौके से हुआ फरार

सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तुरंत बताए गए स्थान पर छापेमारी की तो वहां सफेद रंग की आई 20 कार खड़ी मिली। पुलिस को देखकर आरोपित राजेश मौके से फरार हो गया । कार की तलाशी लेने पर कार के अंदर कुल 12 पेटी देशी शराब बरामद हुई। इनमें से 11 पेटी बोतल वाली व एक पेटी पव्वा वाली थी।

कुल 132 बोतलें एवं 50 पव्वे शराब के बरामद किए गए। पुलिस ने अवैध शराब को कब्जे में ले राजेश के खिलाफ हरियाणा संशोधित आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस राजेश की गिरफ्तारी को लेकर उसके संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

