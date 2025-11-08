Jind News : जुलाना की अनाज मंडी में धान की बंपर आवक दर्ज

दो किलोमीटर तक सड़क पर लगा जाम, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Jind News (आज समाज) जींद। जुलाना मंडी में आवक तेज होने के परिसर पूरी तरह धान से भर गया है। लगातार बढ़ रही आवक के चलते किसानों की लंबी कतारें मंडी के अंदर और बाहर दोनों ओर देखने को मिलीं। धान से लदे ट्रैक्टर व ट्रॉली की भीड़ के कारण मंडी के बाहर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालात को देखते हुए पुलिस को मौके पर तैनात किया गया।

पिछले वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक

जिन्होंने यातायात व्यवस्था को संभालते हुए जाम खुलवाने का काम शुरू किया। मंडी को आवक तेज होने के कारण रविवार को बंद किया जाएगा। मंडी से केवल उठान का काम किया जाएगा। इस सीजन में अब तक कुल 5,86,705 क्विंटल धान मंडी में पहुंच चुका है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। सबसे ज्यादा आवक बासमती (1121 किस्म) की रही। इस समय धान की आवक चरम पर है।

जिसके कारण खरीद एजेंसियों और आढ़तियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। मंडी में धान के दाम 3310 से 4105 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं। वहीं 1509 किस्म की आवक 140 क्विंटल रही। जिसका रेट 2810 से 3010 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

मंडी में उठान कार्य सुचारु रूप से जारी

जुलाना मार्केट कमेटी सचिव कोमिला ने बताया कि मंडी में उठान कार्य सुचारु रूप से जारी है। अब तक लगभग 4.86 लाख क्विंटल धान का उठान किया जा चुका है। मंडी में किसानों के लिए बिजली पानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

