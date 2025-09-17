Jind News : उझाना को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया गया बैन

ग्राम पंचायत उझाना ने गांव के सभी दुकानदारों के साथ बैठक कर लिया निर्णय

Jind News(आज समाज) जींद। ग्राम सचिवालय उझाना में सरपंच सुनील कुमार की अध्यक्षता में गांव के सभी दुकानदारों के साथ बैठक की गई। जिसमें गांव उझाना को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया और कपड़े के थैले इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया।

मुहिम में गांव के सभी दुकानदारों ने अपनी सहमति दी

इसके अलावा शादी समारोह में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया ताकि बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाए। सरपंच सुनील कुमार ने बताया कि यह कार्य करने वाला गांव उझाना हरियाणा प्रदेश का पहला गांव होगा जिसमें सभी गांव वाले मिल कर गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे।

सरपंच सुनील कुमार ने कहा कि इस मुहिम में गांव के सभी दुकानदारों ने अपनी सहमति दे दी है और तुरंत प्रभाव से उझाना गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।