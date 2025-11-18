Jind News : कार से 27.570 किलो चूरा पोस्त तथा दो किलो 705 ग्राम अफीम बरामद

पुलिस ने तस्कर के खिलाफ दर्ज किया मामला, पूछताछ जारी

Jind News(आज समाज) जींद। गांव खटकड़ टोल प्लाजा पर हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो की टीम ने कार से 27 किलो 570 ग्राम डोडा चूरा पोस्त तथा दो किलो 705 ग्राम अफीम बरामद कर तस्कर को काबू किया है। नशे की एमपी से तस्करी कर फतेहबाद ले जाया जा रहा था। उचाना थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर तस्कर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।

हरियाणा स्टेट नारोटिक्स क्राइम ब्यूरो सिरसा यूनिट खडकड़ टाले प्लाजा पर नजर रखे हुई थी। उसी दौरान सूचना मिली कि एमपी से नशे का तस्करी कर नरवाना की तरफ जाया जा रहा है। कुछ समय के बाद पुलिस ने जींद की तरफ से आ रही कार को रूकने का इशारा किया। चालक ने कार को मोड कर वापस ले जाने की कोशिश की। जिस पर पुलिसकर्मियों ने कार को काबू कर लिया।

नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज

जब कार की डिग्गी की तलाशी ली गई तो उसमें कट्टा भरा मिला। जिसमें जांच में 27 किलो 570 ग्राम चूरा पोस्त तथा दो किलो 705 ग्राम अफीम पाई गई। पुलिस पूछताछ में कार सवार व्यक्ति की पहचान ढाणी डूल्ट फतेहबाद निवासी रजनीश के रूप में हुई।

उचाना थाना पुलिस ने टीम के प्रभारी एएसआई गुरलाल की शिकायत पर तस्कर रजनीश के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। उचाना थाना के जांच अधिकारी राजेश ने बताया कि नशे को एमपी से तस्करी कर लाया जा रहा था। नशे के नेटवर्क से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। इसके बारे मे पूछताछ की जा रही है।

