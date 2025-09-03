Jind News : गोहाना रोड पर डिवाइडर के सौंदर्यकारण पर खर्च होंगे 21 लाख

By
Rohit kalra
-
0
53
Jind News : गोहाना रोड पर डिवाइडर के सौंदर्यकारण पर खर्च होंगे 21 लाख
नगर परिषद अध्यक्षा डॉ. अनुराधा सैनी।
  • नप ने शहर के विकास के लिए लगाए लाखों के टेंडर : डॉ. अनुराधा

Jind News(आज समाज) जींद। नगर परिषद जींद द्वारा विकास कार्यों को देखते हुए जींद नगर परिषद क्षेत्र में लाखों रुपये के टेंडर लगाए गए हैं। बुधवार को नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अनुराधा सैनी ने बताया कि गोहाना रोड पर डिवाइडर के सौंदर्यकारण और भव्य रूप देने के लिए 21 लाख 18 हजार, फ्लाईओवर, अंडरपास के साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वॉलपेंटिंग करवाने के लिए 21 लाख 18 हजार, अनेकों चिन्हित स्थानों पर लगे वाटर हार्वेस्टिंगो की मरमत कार्य के लिए आठ लाख 27 हजार,ए टैंक एरिया पार्क सेल्फी प्वायंट ओर आई लव जींद सेल्फी प्वायंट के लिए 12 लाख 70 हजार, शिव भूमि शमशान घाट के मरमत कार्य के लिए आठ लाख 38 हजार, वार्ड 28 में रेलवे पार्क के सौंदर्यकरण और नवीनीकरण के लिए 20 लाख 58 हजार रुपये के टैंडर लगाए हैं।

जींद शहर को भव्य और सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत

इसके साथ ही जींद नगर परिषद जींद क्षेत्र में अनेकों  जगह सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। नप अध्यक्षा डॉ. अनुराधा सैनी ने बताया कि नप द्वारा लगातार नगर ओर जींद शहर को भव्य और सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व मे बनी भाजपा सरकार ने जैसे पूरे हरियाणा में विकास कार्यों की लहर चलाई है, उसी तरह सीएम नायब सैनी के कार्यों की तर्ज पर जींद नगर परिषद भी विकास कार्यों को लेकर कोई कोर कसर नही छोड़ रही है।

शहर में तेजी से विकास कार्य हो रहे है। शहर के विकास के लिए लाखों रुपये के टेंडर नगर परिषद जींद द्वारा लगा दिए गए हैं। जिसके चलते अनेकों जगह विकास कार्य होंगे। जिसमें गली निर्माण, सेल्फी प्वाइंट, ग्रीन बैल्ट,ए लाइट, पार्कों तथा सड़कों की दशा सुधारना है।

 