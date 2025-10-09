Jind News : कार से सौ किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद, दो तस्कर काबू

By
Rohit kalra
-
0
43
Jind News : कार से सौ किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद, दो तस्कर काबू
पुलिस गिरफ्त में आरोपित।
  • दोनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज, पूछताछ जारी

Jind News (आज समाज) जींद। नरवाना के रेलवे ओवरब्रिज के निकट कार से एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ ने सौ किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। शहर थाना नरवाना पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपितों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर नशा तस्करी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है।

पजांब नंबर की गाडिय़ों पर नजर रखनी शुरू

एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ को सूचना मिली थी कि पंजाब नबर होंंडा इमेज गाड़ी से डोडा पोस्त को राजस्थान से तस्करी कर पंजाब ले  जाया जा रहा है। जिसके आधार पर पुलिसकर्मियों ने पजांब नंबर की गाडिय़ों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद रेलवे ओवरब्रिज के निकट बेलरखां वाले रास्ते पर पंजाब नंबर की गाड़ी खड़ी दिखाई दी। पुलिसकर्मियों ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें सात कट्टे भरे दिखाई दिए। जिन्हें जांचने पर उनमें डोडा पोस्त भरा पाया गया। डोडा पोस्त का वजन सौ किलोग्राम पाया गया।

पुलिस पूछताछ में कार सवार लोगों की पहचान गांव करेल पंजाब निवासी नरेंद्रपाल तथा हरप्रीत के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि डोडा पोस्त को राजस्थान से तस्करी कर पंजाब ले जाया जा रहा था। शहर थाना नरवाना के जांच अधिकारी बलवान सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए नरेंद्रपाल तथा हरप्रीत के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।

यह भी पढ़े : Jind News : राजकीय रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर चलाया जागरूकता अभियान