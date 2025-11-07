Jind Accident : अलग-अलग सड़क हादसों में दो बाइक सवारों सहित तीन की मौत

सीआरएसयू के निकट कार की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत

पुलिस ने तीनों के शवों के पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपे

Jind Accident(आज समाज) जींद। जिला में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिए हैं। कृष्णा कालोनी निवासी सिन्हा (33) तथा टिंकू (35) बीती रात बाइक पर सवार होकर कार्यवश रोहतक रोड पर जा रहे थे। सीआरएसयू के निकट सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू

घटना की सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक सिन्हा के मामा जयप्रकाश की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक सिन्हा अपने पीछे तीन बच्चे तथा पत्नी तथा टिंकू दो बच्चे तथा पत्नी छोड़ गया है। वहीं चाबरी कालोनी निवासी मनदीप (30) बीती रात नए बस अड्डे के निकट सर्विस रोड को पार कर रहा था।

उसी दौरान तेजरफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देकर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। गंभीर हालात में राहगीरों ने उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने मनदीप को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया।

मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने फरार अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सदर थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं।

