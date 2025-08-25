Jind Accident : अज्ञात वाहन ने डायल 112 को मारी टक्कर, गाड़ी क्षतिग्रस्त

रात को बारिश के बीच आइसर कैंटर गाड़ी के पीछे घुसा, बाल-बाल बचे कर्मचारी

Jind Accident (आज समाज) जींद। नरवाना में बस स्टैंड के पास रविवार रात को डायल 112 की गाड़ी को आइसर कैंटर ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें बैठे कर्मचारी बाल-बाल बच गए। नरवाना शहर थाना पुलिस ने अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एएसआई सुरेश व दूसरा पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर

रविवार रात को पुलिस की डायल 112 गाड़ी नरवाना में बस स्टैंड के पास से जा रही थी। इसमें एएसआई सुरेश व दूसरा पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर थे। बारिश हो रही थी। उसी समय पीछे से आइसर कैंटर की बड़ी लोडेड गाड़ी आई और उसने डायल 112 की गाड़ी को टक्कर मार दी। कैंटर का अगला हिस्सा लगने से डायल 112 की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें दो पुलिस कर्मी बैठे हुए थे, जो बाल-बाल बच गए।

कैंटर चालक तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर भाग गया

गाड़ी की स्पीड उस समय ज्यादा नहीं थी। जब तक कर्मचारी बाहर निकल कर कैंटर वाले की तरफ जाने लगे तो कैंटर चालक तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी को जींद की तरफ भगा कर ले गया। मामले की सूचना पुलिस और कंट्रोल रूम को दी गई। शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।

सोमवार को जानकारी देते हुए पुलिस थाना के जांच अधिकारी सोनू ने कहा कि एएसआई सुरेश की शिकायत पर अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

यह भी पढ़े : National Deworming Day : पांच लाख से अधिक बच्चे व किशोर खाएंगे एल्बेंडाजोल की गोलियां