जिहाद वाले बयान पर मचा बवाल, Maulana Mahmood Madani पर BJP-कांग्रेस आमने-सामने

Maulana Mahmood Madani: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी के जिहाद और तीन तलाक पर एक विवादित बयान के बाद एक बड़ा पॉलिटिकल विवाद खड़ा हो गया है। शनिवार (29 नवंबर, 2025) को भोपाल में एक प्रोग्राम के दौरान दिए गए मदनी के बयान पर BJP, कांग्रेस, शिवसेना और JD(U) समेत सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

अपने भाषण के दौरान, मदनी ने कहा, “जब भी ज़ुल्म होगा, जिहाद होगा,” और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी विवादित कमेंट किए, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध हुआ।

BJP ने बयान को ‘व्हाइट-कॉलर टेरर’ कहा

इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, BJP के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मदनी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज में अशांति फैलाने के मकसद से दिए जाते हैं और उन्होंने “व्हाइट-कॉलर टेरर मास्टरमाइंड” कहे जाने वालों के खिलाफ चेतावनी दी।

नकवी ने कहा, “ये लोग इंसानियत, देश या किसी भी धर्म के शुभचिंतक नहीं हैं। ऐसे बयान एक बिगड़ी हुई सोच और समाज को बांटने और झगड़ा फैलाने की खतरनाक साज़िश को दिखाते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि बांटने वाली और हिंसक सोच कभी कामयाब नहीं होगी।

कांग्रेस: ​​इस्लाम के बारे में लोगों को गुमराह करना बंद करें

कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने भी मदनी के कमेंट्स की, खासकर तीन तलाक पर, बुराई की। उन्होंने कहा, “मैं मौलाना मदनी से पूछना चाहती हूं—तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या गलत था? कुरान में तो तीन तलाक का ज़िक्र तक नहीं है। कृपया अपने मानने वालों को इस्लाम के नाम पर गुमराह करने वाली बातें देना बंद करें। यह गलत और मंज़ूर नहीं है।”

JD(U): राष्ट्रीय निशानों पर कोई असहमति नहीं

JD(U) नेता नीरज कुमार ने उसी भाषण के दौरान राष्ट्रीय पहचान के बारे में मदनी के कमेंट्स का जवाब दिया। कुमार ने कहा, “‘वंदे मातरम’ या नेशनल एंथम पर कोई असहमति नहीं हो सकती। यह देश हम सबका है। भारत की आज़ादी और डेमोक्रेसी में सबने योगदान दिया है। नेशनल सिंबल का सम्मान करना एक ज़िंदा देश की पहचान है, गद्दारों की नहीं।”

शिवसेना: मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काना बंद करें

शिवसेना लीडर शाइना NC ने मदनी पर सेंसिटिव धार्मिक शब्दों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। “समाज के ऐसे खुद को समाज का रक्षक कहने वाले हमेशा गलत सलाह देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं की इज्ज़त बचाने के लिए ट्रिपल तलाक पर फैसला सुनाया, तो क्या वह पीछे ले जाने वाला था? ‘जिहाद’ शब्द का पहले ही काफी गलत इस्तेमाल हो चुका है—मुस्लिम कम्युनिटी को और क्यों भड़काया जाए?” उन्होंने पब्लिक में कंट्रोल और ज़िम्मेदारी बरतने की अपील करते हुए पूछा।

देश भर में पॉलिटिकल रिएक्शन जारी

मदनी की बातों ने धार्मिक बयानबाजी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और सोशल मेलजोल पर बहस तेज़ कर दी है, जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने असरदार धार्मिक हस्तियों से जवाबदेही और सावधानी बरतने की मांग की है। यह विवाद राजनीतिक चर्चाओं पर हावी है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और लोकतांत्रिक बातचीत पर ऐसे बयानों के असर को लेकर चिंता बढ़ रही है।

