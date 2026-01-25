Jewar Airport: एयरपोर्ट या शहर? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जानकर उड़ जाएंगे होश

Jewar Airport: भारत एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब तैयार है और जल्द ही ऑपरेशन शुरू करने वाला है। 6,200 हेक्टेयर (लगभग 15,320 एकड़) में फैला यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और एरिया के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यह उत्तर प्रदेश का पाँचवाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और उम्मीद है कि यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा।

हालांकि, एक आम सवाल अभी भी लोगों को हैरान करता है – एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, जो इतना विशाल है कि मुंबई जैसा शहर उसके अंदर समा जाए?

दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट

दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का खिताब किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाता है, जो दम्मम, सऊदी अरब में स्थित है। इस एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन 1999 में शुरू हुए थे, और तब से यह अपने विशाल आकार और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है।

1999 से एविएशन का अजूबा

1999 में शुरू हुआ किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक एविएशन टेक्नोलॉजी, विशाल रनवे और विश्व स्तरीय सुविधाओं का प्रतीक है। कुल एरिया के मामले में, यह दुनिया में कहीं भी बेजोड़ है, जिसने वैश्विक एविएशन इतिहास में एक स्थायी जगह बनाई है। यह एयरपोर्ट सऊदी अरब के लॉन्ग-टर्म विज़न और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसकी ताकत को दिखाता है।

किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना विशाल क्यों है

किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता इसका विशाल एरिया है जो 299.61 वर्ग मील (लगभग 776 वर्ग किलोमीटर) है।

निर्माण शुरू: 1983

पूरा हुआ: 28 नवंबर 1999

कुल एरिया: 776 वर्ग किमी

टर्मिनल: 3

सालाना यात्री क्षमता: 10 मिलियन से ज़्यादा यात्री

इसे समझने के लिए, मुंबई शहर लगभग 603.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका मतलब है कि किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरिया के मामले में मुंबई से भी बड़ा है।

ऐतिहासिक महत्व

खाड़ी युद्ध के दौरान, इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य एयरबेस के रूप में भी किया गया था, जो इसके रणनीतिक महत्व को और उजागर करता है। आखिरी बात

हालांकि भारत का जेवर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन ज़मीन के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का ताज अभी भी सऊदी अरब के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है – जो एविएशन की दुनिया में सच में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है।

