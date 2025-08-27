Jethalal Per Episode Fees: जेठालाल एक एपिसोड के लिए लेते हैं इतनी फ़ीस, नेटवर्थ भी जानकर उड़ जाएंगे होश

Jethalal Per Episode Fees: जेठालाल एक एपिसोड के लिए लेते हैं इतनी फ़ीस

Jethalal Per Episode Fees, आज समाज, नई दिल्ली: पिछले 18 सालों से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा भारतीय टेलीविज़न पर राज कर रहा है और पीढ़ियों से परिवारों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो की अपार सफलता के केंद्र में कोई और नहीं, बल्कि दिलीप जोशी हैं, जो जेठालाल चंपकलाल गड़ा का प्रतिष्ठित किरदार निभाते हैं।

अपनी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, सहज व्यवहार और हास्य की असीम खुराक के साथ, दिलीप भारतीय टीवी पर सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह एक एपिसोड के लिए कितना चार्ज करते हैं? आइए जानते हैं।

सलमान खान के साथ बॉलीवुड में शुरुआत

भारतीय सिटकॉम के बादशाह बनने से पहले, दिलीप जोशी ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने ‘मैंने प्यार किया’ (1989), ‘हम आपके हैं कौन’ (1994) और ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी’ (2000) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। हालाँकि उनकी भूमिकाएँ छोटी थीं, लेकिन इन भूमिकाओं ने उन्हें मनोरंजन जगत में प्रवेश दिलाया और एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में उनके सफ़र को आकार दिया।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा से प्रसिद्धि

असली मोड़ 2008 में आया, जब दिलीप जोशी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल की भूमिका निभाई। तब से, वह इस शो की रीढ़ रहे हैं, अपने हास्य संघर्षों, पिता-पुत्र की नोकझोंक और सह-कलाकारों के साथ मज़ेदार केमिस्ट्री से दर्शकों का मनोरंजन करते रहे हैं। उनका किरदार अब इस शो का पर्याय बन गया है।

दिलीप जोशी की प्रति एपिसोड फीस

रिपोर्ट्स के अनुसार, दिलीप जोशी जेठालाल की भूमिका निभाने के लिए प्रति एपिसोड ₹1.5 से 2 लाख की भारी कमाई करते हैं। शो की निरंतर लोकप्रियता और उच्च टीआरपी को देखते हुए, उनकी प्रति माह की कमाई आसानी से कई लाख तक पहुँच जाती है, जिससे वह भारतीय टेलीविजन में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं।

कुल संपत्ति पर एक नज़र

कई रिपोर्टों में दिलीप जोशी की कुल संपत्ति लगभग ₹47 करोड़ आंकी गई है। 2023 की कोईमोई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पिछले पाँच सालों में उनकी कुल संपत्ति में 135% की वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय TMKOC में उनके लगातार काम को जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि कई अन्य अभिनेताओं के विपरीत, दिलीप जोशी ने वर्षों तक खुद को पूरी तरह से इस शो के लिए समर्पित किया है, बिना किसी अन्य बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लिए – यह साबित करता है कि जेठालाल की भूमिका में उनका कितना विश्वास है।

 