Jethalal Charges 2 Lakh TMKOC: टीवी के सबसे महंगे कॉमेडियन! जेठालाल की फीस सुन उड़ जाएंगे होश

Jethalal Charges 2 Lakh TMKOC: दिलीप जोशी, जिन्हें आइकॉनिक टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाकर बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, आज उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस किरदार को इतनी शानदार तरीके से निभाया है कि दर्शक उन्हें उनके असली नाम से ज़्यादा जेठालाल के नाम से जानते हैं।

पिछले 17 सालों से, दिलीप जोशी जेठालाल के रूप में दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। जुलाई 2026 में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 18 साल पूरे करने वाला है, और इतने लंबे समय तक चलने के बावजूद, यह शो भारतीय टेलीविज़न के टॉप रेटेड कार्यक्रमों में से एक बना हुआ है। बहुत से लोग शायद यह नहीं जानते होंगे कि दिलीप जोशी इस शो के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं।

दिलीप जोशी मोटी फीस लेते हैं

एक रिपोर्ट के अनुसार, दिलीप जोशी जेठालाल का किरदार निभाने के लिए प्रति एपिसोड 2 लाख रुपये चार्ज करते हैं। अपने एक इंटरव्यू में, एक्टर ने खुलकर कहा कि शो की लंबे समय तक चलने वाली सफलता के कारण अब उन्हें लगता है कि उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित है।

दिलचस्प बात यह है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिलने से पहले, कथित तौर पर दिलीप जोशी एक मुश्किल दौर से गुज़रे थे और लगभग डेढ़ साल तक उनके पास कोई काम नहीं था। उनकी यात्रा इस बात का सच्चा उदाहरण है कि लगन का फल ज़रूर मिलता है।

दिशा वकानी भी सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में से थीं

दिलीप जोशी के अलावा, दिशा वकानी, जिन्होंने दया बेन का प्यारा किरदार निभाया था, वह भी अपने समय में शो की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में से थीं। वह प्रति एपिसोड काफी अच्छी रकम चार्ज करती थीं। हालांकि, लगभग नौ साल पहले, वह मैटरनिटी लीव पर चली गईं और तब से शो में वापस नहीं आई हैं। आज भी, मेकर्स और फैंस दोनों ही बेसब्री से दया बेन की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं।

मंदार चंदवाडकर दूसरे सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं

दिशा वकानी के जाने के बाद, मंदार चंदवाडकर, जो आत्माराम तुकाराम भिड़े का किरदार निभाते हैं, शो के दूसरे सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए हैं। कथित तौर पर वह प्रति एपिसोड लगभग 80,000 रुपये चार्ज करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहली बार जुलाई 2008 में प्रीमियर हुआ था, और तब से यह अपने ह्यूमर, आम लोगों से जुड़े किरदारों और लॉयल फैनबेस की वजह से इंडियन टेलीविज़न पर छाया हुआ है – जिससे यह टीवी इतिहास के सबसे सफल सिटकॉम में से एक बन गया है।

