Jennifer Lopez’s Udaipur Wedding Performance: शाही शादी में जलवा बिखेर गईं Jennifer Lopez, स्टेज पर लगाए ऐसे ठुमके कि जम गई महफिल

Jennifer Lopez’s Udaipur Wedding Performance: हाल ही में उदयपुर में अरबपति कपल नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की रॉयल वेडिंग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में बॉलीवुड स्टार्स के साथ-साथ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद थे, लेकिन ग्लोबल पॉप आइकन जेनिफर लोपेज़ ने पूरी लाइमलाइट बटोरी।

परफॉर्मेंस के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए

View this post on Instagram A post shared by Wizcraft Weddings & Social Events (@wizcraft.weddings)

जेएलओ सिर्फ़ एक गेस्ट के तौर पर शादी में शामिल नहीं हुईं—उन्होंने अपनी ज़बरदस्त स्टेज परफॉर्मेंस से जश्न को एक पूरे म्यूज़िकल इवेंट में बदल दिया। “वेटिंग फॉर टुनाइट” और “गेट ​​राइट” से लेकर “प्ले” और “ऑन द फ्लोर” तक, लोपेज़ ने एक के बाद एक हाई-एनर्जी हिट्स दिए, जिन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिसमें फैंस उनके मूव्स, एनर्जी और बेजोड़ स्टेज प्रेजेंस की तारीफ़ कर रहे हैं।

स्लीक ब्लैक बॉडीसूट में ग्लैमरस

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

उनके फैशन चॉइस भी उतने ही हॉट टॉपिक बन गए। एक क्लिप में, JLo एक कट-आउट बॉडीसूट के साथ एक शानदार जैकेट में दिख रही हैं, जबकि दूसरे वीडियो में वह एक स्लीक ब्लैक बॉडीसूट में ग्लैमरस लग रही हैं।

जिस चीज़ ने सच में इंडियन फैंस का ध्यान खींचा, वह था उनका शानदार ट्रेडिशनल लुक—जेनिफर ने पीच शिमरी साड़ी पहनी थी, और दुल्हन के पिता, राम राजू मंटेना के साथ पोज़ दे रही थीं। उनकी हैवी ज्वेलरी और एलिगेंट इंडियन स्टाइल ने तुरंत दिल जीत लिया।

स्टाइलिश डिपार्चर लुक से खींचा सबका ध्यान

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी, सिंगर ने इंडिया से उड़ान भरते समय अपने स्टाइलिश डिपार्चर लुक से सबका ध्यान खींचा, और अपने पीछे वायरल वीडियो और फैंस का क्रेज़ छोड़ गईं।

अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और हैरान कर देने वाले फैशन मोमेंट्स से, जेनिफर लोपेज़ ने उदयपुर की शाही शादी को सच में यादगार बना दिया। सोशल मीडिया पर उनके बारे में चर्चा हो रही है, जिससे वह इस शानदार सेलिब्रेशन की बिना किसी शक के शोस्टॉपर बन गईं।