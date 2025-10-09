JBL ने भारत में लॉन्च किए जबरदस्त Tour One M3 headphones, 70 घंटे की बैटरी और लॉसलेस ऑडियो

Tour One M3 headphones: JBL ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपने नवीनतम Tour One M3 और Tour One M3 स्मार्ट Tx हेडफ़ोन लॉन्च कर दिए हैं। ये प्रीमियम मॉडल लॉसलेस ऑडियो, हाई-रेज़ोल्यूशन ब्लूटूथ और ट्रू अडैप्टिव नॉइज़ कैंसलिंग 2.0 तकनीक से लैस हैं।

स्मार्ट Tx वेरिएंट में टचस्क्रीन डिस्प्ले और ऑराकास्ट ट्रांसमीटर भी है। JBL का दावा है कि ये हेडफ़ोन एक बार चार्ज करने पर 70 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं। यह लॉन्च जुलाई में JBL Tour Pro 3 TWS ईयरबड्स के लॉन्च के बाद हुआ है।

भारत में JBL Tour One M3 हेडफ़ोन की कीमत

JBL Tour One M3 की कीमत ₹34,999 है, जबकि स्मार्ट Tx वर्जन की कीमत ₹39,999 है। दोनों वेरिएंट JBL इंडिया वेबसाइट के साथ-साथ चुनिंदा ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स पर ब्लैक, ब्लू और मोका कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे।

JBL Tour One M3 के स्पेसिफिकेशन और फ़ीचर्स

Tour One M3 और Tour One M3 Smart Tx, JBL के नए स्मार्ट Tx टच डिस्प्ले के साथ आते हैं, जिससे उपयोगकर्ता किसी भी ऑडियो स्रोत से वायरलेस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं और कई Auracast-समर्थित डिवाइस पर ऑडियो शेयर कर सकते हैं।

ये हेडफ़ोन USB टाइप-C या 3.5mm वायर्ड कनेक्शन के ज़रिए हाई-रेज़ोल्यूशन ब्लूटूथ और लॉसलेस ऑडियो सपोर्ट करते हैं। 40mm Mica ड्राइवर्स से लैस, ये 360-डिग्री ऑडियो अनुभव के लिए JBL स्पैटियल साउंड और हेड ट्रैकिंग प्रदान करते हैं। JBL Personi-Fi 3.0 के साथ, उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत श्रवण प्रोफ़ाइल के अनुसार ध्वनि आउटपुट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

ट्रू अडेप्टिव नॉइज़ कैंसलिंग 2.0 सिस्टम में आठ माइक्रोफ़ोन शामिल हैं जो वास्तविक समय में बाहरी ध्वनियों की निगरानी और समायोजन करते हैं। एम्बिएंट अवेयर और स्मार्टटॉक जैसी सुविधाएँ बातचीत के दौरान ऑडियो सेटिंग्स को स्वचालित रूप से समायोजित करती हैं या संगीत को पॉज़ कर देती हैं। कॉल स्पष्टता के लिए, JBL ने अडेप्टिव बीमफ़ॉर्मिंग तकनीक के साथ चार-माइक्रोफ़ोन ऐरे जोड़ा है, जो शोर भरे वातावरण में भी स्पष्ट आवाज़ ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है।

कनेक्टिविटी और बैटरी लाइफ

कनेक्टिविटी विकल्पों में ब्लूटूथ 5.3, मल्टी-पॉइंट पेयरिंग और JBL हेडफ़ोन ऐप के साथ संगतता शामिल है, जिससे उपयोगकर्ता EQ, ANC और परिवेशी ध्वनि सेटिंग्स को समायोजित कर सकते हैं। वॉइस प्रॉम्प्ट और VoiceAware स्मार्ट, हैंड्स-फ़्री नियंत्रण को सक्षम बनाते हैं।

स्मार्ट ऑडियो और वीडियो ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ, Tour One M3 सभी डिवाइस में मल्टीमीडिया अनुभव को बेहतर बनाता है। लंबे समय तक सुनने के लिए डिज़ाइन किए गए, ये हेडफ़ोन एक बार चार्ज करने पर 70 घंटे तक का प्लेबैक प्रदान करते हैं, जबकि केवल 5 मिनट की फ़ास्ट चार्जिंग 5 घंटे का प्लेटाइम प्रदान करती है।

JBL का नवीनतम लॉन्च अत्याधुनिक ऑडियो तकनीक, बेहतर आराम और लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन के संयोजन से प्रीमियम वायरलेस हेडफ़ोन के मानक को स्पष्ट रूप से बढ़ाता है।