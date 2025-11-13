Jaypee Infratech MD Arrested: 12,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला! जेपी इंफ्राटेक के MD मनोज गौड़ को ED ने दबोचा

By
Mohit Saini
-
0
70
Jaypee Infratech MD Arrested: 12,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला! जेपी इंफ्राटेक के MD मनोज गौड़ को ED ने दबोचा
Jaypee Infratech MD Arrested: 12,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला! जेपी इंफ्राटेक के MD मनोज गौड़ को ED ने दबोचा

Jaypee Infratech MD Arrested: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को ₹12,000 करोड़ के बड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी

जांचकर्ताओं के अनुसार, गौड़ ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं को बढ़ावा देने में कथित तौर पर अहम भूमिका निभाई, जिससे हजारों करोड़ रुपये की बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई। इस मामले में घर खरीदारों से एकत्रित धन को दूसरी जगह भेजने के आरोप भी शामिल हैं, जिससे कई रियल एस्टेट निवेशक संकट में हैं।

ईडी की कार्रवाई

सूत्रों से पता चलता है कि ईडी की यह कार्रवाई जेपी समूह की कंपनियों के बीच संदिग्ध धन के लेन-देन की विस्तृत जाँच के बाद हुई है। एजेंसी को संदेह है कि आवास परियोजनाओं के लिए जुटाए गए धन को अन्य कॉर्पोरेट उपयोगों के लिए गबन किया गया, जिससे बैंकिंग और निवेशक सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन हुआ।

यह घटनाक्रम जेपी समूह के खिलाफ लंबे समय से चल रही जांच में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है, जिसे पिछले कुछ वर्षों में अनेक विनियामक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

यह भी पढ़ें: Most Popular Non Veg Food: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान