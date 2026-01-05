Jaya Prada Film Scene: फिल्म सीन के लिए चलती ट्रेन में नहाई ये एक्ट्रेस, सुनकर उड़ जाएंगे होश

Jaya Prada Film Scene: सिनेमा की दुनिया पर्दे पर ग्लैमरस दिख सकती है, लेकिन पर्दे के पीछे कई एक्ट्रेसेस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जहां कई सितारों ने कास्टिंग काउच के अनुभवों के बारे में बात की है, वहीं दिग्गज एक्ट्रेसेस ने अक्सर बताया है कि आउटडोर शूट के दौरान बेसिक सुविधाओं की कमी ने उनके सफर को और भी मुश्किल बना दिया था।

ऐसा ही एक चौंकाने वाला खुलासा दिग्गज एक्ट्रेस जया प्रदा ने किया, जिन्होंने एक बार बताया था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें चलती ट्रेन के अंदर नहाना पड़ा था। इस चौंकाने वाली घटना के पीछे की पूरी कहानी यहाँ है।

जया प्रदा ने 1970-80 के दशक में अपना करियर शुरू किया

View this post on Instagram A post shared by Jaya Prada (@jayapradaofficial)

जया प्रदा ने 1970 के दशक के आखिर में और 1980 के दशक की शुरुआत में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपने समय की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक बन गईं। अपनी खूबसूरती, ग्रेस और दमदार परफॉर्मेंस से उन्होंने हिंदी और साउथ इंडियन सिनेमा दोनों पर राज किया और कई यादगार फिल्में दीं।

बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया

अपने शानदार करियर के दौरान, जया प्रदा ने इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ काम किया, जिनमें अमिताभ बच्चन और जितेंद्र शामिल हैं। खासकर जितेंद्र के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर थी।

जया प्रदा ने जिस चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया

एक इंटरव्यू में, जया प्रदा ने अपनी शुरुआती फिल्म सरगम ​​की शूटिंग के एक किस्से को याद किया। उन्होंने बताया कि उन्हें चलती ट्रेन में नहाना पड़ा क्योंकि डायरेक्टर सुबह-सुबह एक गाना शूट करने पर अड़े हुए थे।

गाने की शूटिंग के लिए ट्रेन में नहाना

एक्ट्रेस ने बताया कि टीम मशहूर गाना डफली वाले डफली बजा की शूटिंग कर रही थी। चूंकि शूटिंग की जगह बहुत दूर थी और सही सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए उनके पास ट्रेन के अंदर तैयार होने के अलावा कोई चारा नहीं था — जिसमें वहीं नहाना भी शामिल था।

“मैं डायरेक्टर को ना नहीं कहना चाहती थी”

जया प्रदा ने बताया कि डायरेक्टर सुबह-सुबह गाना शूट करना चाहते थे और वह मना नहीं करना चाहती थीं। उस समय, आउटडोर शूट में सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, और एक्टर्स को शेड्यूल बनाए रखने के लिए अक्सर मुश्किल हालात में एडजस्ट करना पड़ता था।

उन दिनों सुविधाओं की कमी

दिग्गज एक्ट्रेस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके ज़माने में ऐसी स्थितियां आम थीं। वैनिटी वैन या आधुनिक इंतज़ाम न होने के कारण, कलाकारों को जो भी उपलब्ध होता था, उसी से काम चलाना पड़ता था — भले ही इसका मतलब चलती ट्रेन में नहाना ही क्यों न हो। सिनेमा से राजनीति तक

अपने सफल एक्टिंग करियर के अलावा, जया प्रदा ने राजनीति में भी कदम रखा। बाद में वह राज्यसभा में संसद सदस्य बनीं, और अपनी फिल्मी विरासत और राजनीतिक सफर दोनों के कारण लोगों की नज़रों में बनी रहीं।