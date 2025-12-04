Jaya Bachchan- Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन से शादी करना गलती थी? जया बच्चन का बयान चर्चा में

Jaya Bachchan- Amitabh Bachchan: जब बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक कपल्स की बात आती है, तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का ज़िक्र हमेशा होता है। हिंदी सिनेमा के सबसे पावर कपल्स में से एक माने जाने वाले बच्चन परिवार अक्सर लाइमलाइट में रहते हैं—चाहे उनकी फिल्मों के लिए हो या उनके पब्लिक मोमेंट्स के लिए। हाल ही में, जया बच्चन ने मेगास्टार से अपनी शादी के बारे में खुलकर बात करके सुर्खियां बटोरीं।

जया बच्चन ने अपनी शादी के बारे में बात की

मोजो स्टोरी के साथ हाल ही में एक बातचीत में, जया बच्चन से पूछा गया कि क्या अमिताभ बच्चन कभी अपनी शादी के बारे में बात करते हैं। अपनी खास ईमानदारी और हाजिरजवाबी के साथ जवाब देते हुए, जया ने कहा कि उन्होंने उनसे यह सवाल कभी नहीं पूछा। उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, “हो सकता है कि वह इसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कहें, लेकिन मैं यह सुनना नहीं चाहती।”

“मैं 52 साल से एक ही आदमी से शादीशुदा हूँ”

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें वह पल याद है जब उन्हें प्यार हुआ था, तो जया ने मज़ाक और इमोशन दोनों के साथ रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि पुराने ज़ख्मों को फिर से कुरेदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कहा, “मैं पिछले 52 सालों से एक ही आदमी से शादीशुदा हूँ, और मैं उससे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकती थी।” उन्होंने यह भी बताया कि उनकी लव स्टोरी काफ़ी हद तक पहली नज़र के प्यार जैसा अनुभव था।

कम्पैटिबिलिटी पर जया का मज़ेदार अंदाज़

बातचीत के दौरान, जया ने कम्पैटिबिलिटी के बारे में एक हल्का-फुल्का लेकिन सोचने वाला कमेंट भी किया। उन्होंने मज़ाक में कहा कि अगर उन्होंने अपनी जैसी पर्सनैलिटी वाले किसी से शादी की होती, तो नतीजा काफ़ी अलग होता। उन्होंने मज़ाक में कहा, “अगर मैंने अपने जैसे किसी से शादी की होती, तो वह वृंदावन में रह रहा होता और मैं कहीं और होती।”

“उनकी पर्सनैलिटी मुझसे बिल्कुल अलग है”

अमिताभ बच्चन के नेचर के बारे में बात करते हुए, जया ने कहा कि वह कम बोलते हैं लेकिन हमेशा जानते हैं कि अपनी बात कैसे और कब रखनी है। उन्होंने माना कि यह एक ऐसी चीज़ है जिससे वह खुद जूझती हैं। उनके अनुसार, अमिताभ की शांत और शांत पर्सनैलिटी, जो उनसे बहुत अलग है, शायद सबसे बड़ी वजह है कि उनका रिश्ता समय के साथ टिका रहा—और इसीलिए उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला किया।