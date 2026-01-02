Javed Akhtar Controversy: क्या सच में कुबूल किया इस्लाम? ‘टोपी–सुरमा’ वाले वायरल वीडियो पर आया बड़ा खुलासा, जल्द होगी कानूनी कार्रवाई!

Javed Akhtar Controversy: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है, खासकर पब्लिक फिगर्स के लिए। हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने बारे में AI से बनाए गए फेक विजुअल्स पर गुस्सा निकाला था, अब एक और सेलिब्रिटी मनगढ़ंत डिजिटल कंटेंट का शिकार हो गए हैं — दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर।

AI से बने वीडियो में दावा किया गया है कि जावेद अख्तर ने ‘इस्लाम कबूल कर लिया है’

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जावेद अख्तर पारंपरिक टोपी पहने और आंखों में सुरमा लगाए दिख रहे हैं। क्लिप में झूठा दावा किया गया है कि इस्लामिक विद्वान मुफ्ती शमील नदवी के साथ एक पब्लिक बहस के बाद, जावेद अख्तर ने “इस्लाम कबूल कर लिया,” अल्लाह को माना, और यहां तक ​​कि नमाज़ पढ़ने भी गए। वीडियो में दावा किया गया है कि उन्होंने “पूरी तरह से भगवान के सामने सरेंडर कर दिया है” — यह बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है।

जावेद अख्तर ने चुप्पी तोड़ी — वीडियो को फेक बताया

कड़ा रिएक्शन देते हुए, जावेद अख्तर ने X (ट्विटर) पर एक ऑफिशियल सफाई दी। उन्होंने AI से बने गुमराह करने वाले वीडियो पर गुस्सा जताया और घोषणा की कि वह सख्त कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा: “मेरी कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर का इस्तेमाल करके एक पूरी तरह से फेक वीडियो बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया जा रहा है,
जिसमें दावा किया गया है कि मैंने आखिरकार अल्लाह को मान लिया है। यह सरासर बकवास है। मैं अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ साइबर शिकायत दर्ज करने और उन्हें कोर्ट में घसीटने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं।”

यह वीडियो असल में कहाँ से है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वायरल क्लिप को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुई “क्या भगवान मौजूद हैं?” नाम की हालिया पब्लिक बहस से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। जावेद अख्तर ने इस्लामिक विद्वान मुफ्ती शमील नदवी के साथ चर्चा में हिस्सा लिया था — लेकिन AI बनाने वालों ने झूठे दावे फैलाने के लिए फुटेज को तोड़-मरोड़ दिया।

AI फेक का निशाना बनने वाले पहले सेलिब्रिटी नहीं हैं

जावेद अख्तर से पहले, आलिया भट्ट, काजोल, श्रिया सरन, कैटरीना कैफ, रश्मिका मंदाना और हाल ही में कंगना रनौत सहित कई बॉलीवुड सितारे भी AI से बनाए गए फेक विजुअल्स का शिकार हो चुके हैं।