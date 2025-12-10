Jasprit Bumrah New Record : पहले टी-20 में जसप्रीत बुमराह ने हासिल की खास उपलब्धि

क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने

Jasprit Bumrah New Record (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी स्टार जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टी-20 मैच में खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। दरअसल कल खेले गए पहले टी-20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे किए और वह ऐसा करने वाले अर्शदीप के बाद भारत के दूसरे गेंदबाज गेंदबाज बने।

वहीं, बुमराह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय और ओवरआॅल पांचवें गेंदबाज हैं। उनसे पहले लसिथ मलिंगा, टिम साउथी, शाकिब अल हसन और शाहीन अफरीदी ऐसा कर चुके हैं। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को दो-दो विकेट मिले। वहीं, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को एक-एक सफलता मिली।

12.3 ओवर में मात्र 74 रन पर सिमटी अफ्रीका

जीत के लिए मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप ने मेहमान टीम को पहला झटका दिया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका दबाव से उभर नहीं पाई और लगातार विकेट खाती चली गई। जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 12.3 ओवर में 74 रन पर ढेर हो गई। भारत ने इस तरह बड़ी जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका टी20 में अपने न्यूनतम स्कोर पर ढेर हो गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम का यह सबसे छोटे प्रारूप में न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले उसका न्यूनतम स्कोर 87 रन था जो 2022 में उसने भारत के खिलाफ ही बनाया था। दक्षिण अफ्रीका को छठी बार टी20 में 100+ रनों से हार का सामना करना पड़ा है जिसमें से तीन बार उसे भारत के खिलाफ 100+ रनों से हार मिली है। भारत की यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रनों के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है। भारत ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को 2024 में 135 रनों से और 2023 में 106 रनों से हराया है।

